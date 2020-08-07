聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣招商亮眼 再獲地方卓越獎第1名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
新竹縣政府去年與龍享廣場股份有限公司簽訂竹北市自強7街立體停車場BOT案興建營運契約。本報資料照片
新竹縣政府去年與龍享廣場股份有限公司簽訂竹北市自強7街立體停車場BOT案興建營運契約。本報資料照片

新竹縣政府去年招商竹北市自強7街停車場用地BOT案，投資達16億元，規畫縣內首座影城，此案獲財政部非6都地方政府招商卓越獎第1名肯定，工程預計後年完工，縣長楊文科今天北上領獎，縣府也會在典禮會場設攤介紹國際AI智慧園區產業專用區設定地上權與竹北市自強段168地號停車場BOT案，2案投資金額達16億元，盼吸引優質廠商進駐。

楊文科說，縣府招商成果亮眼，連續2年獲財政部肯定，去年與龍享廣場股份有限公司簽訂竹北市自強7街立體停車場BOT案興建營運契約，今年2月順利開工，完工後可提供600個停車位與269個機車停車位，引進15廳約1500個座位的現代化影城，300坪公益空間回饋作為鄰里活動使用。

縣府交旅處指出，竹北市自強段168地號停車場BOT案基地位於莊敬南路與文興路口處，為有效改善當地停車問題盼引入民間資源興建複合式立體停車場，規畫420個汽車、247個機車停車位，50年契約期滿移轉公共建設所有權給主辦機關，公告招商至10月28日止。

縣府產發處指出，國際AI智慧園區規畫產專區共8.05公頃，劃設6筆坵塊，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等，地上權存續期間20年，權利金分兩期於第1、11年繳納，將在8月中下旬公告招商。

停車場 北市 BOT

延伸閱讀

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

竹縣身障中心開幕 現場辦走秀

竹縣府爭取竹北設校補助 教育部：專案提報行政院前瞻

相關新聞

竹縣招商亮眼 再獲地方卓越獎第1名

新竹縣政府去年招商竹北市自強7街停車場用地BOT案，投資達16億元，規畫縣內首座影城，此案獲財政部非6都地方政府招商卓越...

大庄國小推鐵道行 安排體驗式學習

新竹市大庄國小發展鐵道旅行特色課程，搭配三姓橋車站落成，老師帶學生規畫鐵道之旅，學習利用交通設施，並深入調查景點及走訪挖...

苗縣輔導2危老重建 都是她推動

苗栗縣40%建築約10萬6000棟屋齡逾30年，縣府去年創設危險及老舊建築重建推動師制度，已核准2件輔導案，其中，竹南鎮...

桃市公共債務增 財局：有控管

桃園市審計處昨天在市議會報告市府去年度總決算審核結果，提到市府歲入出短絀金額加大，得靠舉債支應，截至今年5月公共債務未償...

三節、重陽敬老金 桃園將排富

桃園市政府自辦非法定社福支出達10項，年花47億3058萬餘元，連年被桃園市審計處點名改善，尤其三節與重陽敬老金支出最多...

巷內美食／海之味海鮮坊 堅持用船釣食材

桃園市八德區介壽路的海之味海鮮坊堅持使用船釣的新鮮食材，老闆羅紋靖不僅包辦料理，閒暇時更親自出海釣魚，乾煎白帶、甲魚烏骨...

苗栗防疫關懷包剩400份 擬用完不再提供

疫情有升溫趨勢，苗栗縣居家檢疫人數也攀升，但防疫關懷包只剩400份，即將斷炊，因非強制供應，捐贈情況也降溫，苗縣府考慮用...

緝毒神器 手持式光譜儀現場判讀

學生暑假常相約KTV開趴放鬆或四處打工，成為不慎染毒的隱憂。桃園市今年7月1日至今已查獲19件販毒給少年案件，為了分析混...

彩虹菸、毒咖啡包氾濫 桃園強化查緝

國內各類新興毒品層出不窮，危害校園及青少年身心健康，桃園市警局為加強緝毒工作，昨在桃園分局及中壢分局分別揭牌成立毒品查緝...

徐國勇參訪桃園首座社宅 跟鄭文燦喝咖啡

內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，由於社宅同為市府住宅發展處辦公空間，設計...

首屆「貓裏紅」製茶競賽 交流傳承好茶風味

「浪漫台3線」苗栗茶產業振興行動，水土保持局台中分局結合苗栗市農會，今天在苗栗市八甲茶區辦理首屆「貓裏紅」製茶技術訓練研...

夜市廣播戴口罩 桃市府下週起稽查

第2波疫情來勢洶洶，中央疫情指揮中心宣布8大場所恢復戴口罩，其中列入戴口罩的賣場市集人潮，嚴防疫情感染。桃園市觀光夜市今...

熱門新聞

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。