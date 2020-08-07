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竹縣招商亮眼 再獲地方卓越獎第1名
新竹縣政府去年招商竹北市自強7街停車場用地BOT案，投資達16億元，規畫縣內首座影城，此案獲財政部非6都地方政府招商卓越獎第1名肯定，工程預計後年完工，縣長楊文科今天北上領獎，縣府也會在典禮會場設攤介紹國際AI智慧園區產業專用區設定地上權與竹北市自強段168地號停車場BOT案，2案投資金額達16億元，盼吸引優質廠商進駐。
楊文科說，縣府招商成果亮眼，連續2年獲財政部肯定，去年與龍享廣場股份有限公司簽訂竹北市自強7街立體停車場BOT案興建營運契約，今年2月順利開工，完工後可提供600個停車位與269個機車停車位，引進15廳約1500個座位的現代化影城，300坪公益空間回饋作為鄰里活動使用。
縣府交旅處指出，竹北市自強段168地號停車場BOT案基地位於莊敬南路與文興路口處，為有效改善當地停車問題盼引入民間資源興建複合式立體停車場，規畫420個汽車、247個機車停車位，50年契約期滿移轉公共建設所有權給主辦機關，公告招商至10月28日止。
縣府產發處指出，國際AI智慧園區規畫產專區共8.05公頃，劃設6筆坵塊，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等，地上權存續期間20年，權利金分兩期於第1、11年繳納，將在8月中下旬公告招商。
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