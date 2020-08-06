徐國勇參訪桃園首座社宅 跟鄭文燦喝咖啡

內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，由於社宅同為市府住宅發展處辦公空間，設計通透明亮，讓他印象深刻，徐說，桃園社會住宅擁高品質，他對於台灣要達成20萬戶社宅目標很有信心，參訪結束後，也把握難得機會和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。

桃園首座社會住宅中路二號位於桃園區力行路上，住宅棟有212戶已在去年入住，辦公棟則由市府住宅發展處進駐，由於109年度住宅補貼4日開辦，連日來一樓大廳湧入不少申辦人潮，徐國勇今天下午參訪社宅現況，也順道了解申請住宅補貼民眾心聲。

市府住宅發展處長莊敬權引領參觀，他說，住宅補貼因為資格放寬，中央核定戶數也提高至1萬7千戶，桃園受理首日就收件1300多件，比去年首日800多件還多出不少，但今年透過戶外帳棚書寫區將人潮分流，也簡化老客戶申請程序，減少等待時間。

一行人也接著參觀樓上的住宅發展處辦公空間，環境寬敞明亮，3樓往2樓還有大面植生牆設計，綠意盎然，在靠馬路一側還有靠窗雅座，不少員工抱著筆電在窗邊辦公。

鄭文燦說，中路二號社會住宅是桃園首棟社宅，拿下2018國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎、第12屆公共工程金安獎佳作，以及第19屆公共工程金質獎建築類唯一特優等獎項肯定，展現高品質，未來將持續與營建署協議，透過社宅用地的多元取得，中央、市府目標合作興建共計1萬2000戶社會住宅，讓更多市民朋友受惠。