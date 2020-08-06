快訊

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐國勇參訪桃園首座社宅 跟鄭文燦喝咖啡

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，參訪後還和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，參訪後還和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。記者張裕珍／攝影

內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，由於社宅同為市府住宅發展處辦公空間，設計通透明亮，讓他印象深刻，徐說，桃園社會住宅擁高品質，他對於台灣要達成20萬戶社宅目標很有信心，參訪結束後，也把握難得機會和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。

桃園首座社會住宅中路二號位於桃園區力行路上，住宅棟有212戶已在去年入住，辦公棟則由市府住宅發展處進駐，由於109年度住宅補貼4日開辦，連日來一樓大廳湧入不少申辦人潮，徐國勇今天下午參訪社宅現況，也順道了解申請住宅補貼民眾心聲。

市府住宅發展處長莊敬權引領參觀，他說，住宅補貼因為資格放寬，中央核定戶數也提高至1萬7千戶，桃園受理首日就收件1300多件，比去年首日800多件還多出不少，但今年透過戶外帳棚書寫區將人潮分流，也簡化老客戶申請程序，減少等待時間。

一行人也接著參觀樓上的住宅發展處辦公空間，環境寬敞明亮，3樓往2樓還有大面植生牆設計，綠意盎然，在靠馬路一側還有靠窗雅座，不少員工抱著筆電在窗邊辦公。

鄭文燦說，中路二號社會住宅是桃園首棟社宅，拿下2018國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎、第12屆公共工程金安獎佳作，以及第19屆公共工程金質獎建築類唯一特優等獎項肯定，展現高品質，未來將持續與營建署協議，透過社宅用地的多元取得，中央、市府目標合作興建共計1萬2000戶社會住宅，讓更多市民朋友受惠。

徐國勇說，社會住宅是蔡總統很重要的政策之一，希望藉此照顧國民，也替弱勢與年輕人解決他們住的問題，從數據來看，如此有助於提高結婚率以及生育率，今年桃園租金補貼大幅提升至1萬7000戶，希望滿足更多年輕人需求，中央地方會一起努力。

內政部長徐國勇（右）今下午在市長鄭文燦（中）陪同下到桃園訪視首座社會住宅中路二號，並了解住宅補貼申請情形。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇（右）今下午在市長鄭文燦（中）陪同下到桃園訪視首座社會住宅中路二號，並了解住宅補貼申請情形。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇（右）今下午在市長鄭文燦（中）陪同下到桃園訪視首座社會住宅中路二號，並了解住宅補貼申請情形。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇（右）今下午在市長鄭文燦（中）陪同下到桃園訪視首座社會住宅中路二號，並了解住宅補貼申請情形。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，與市長鄭文燦在住發處員工大合照。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，與市長鄭文燦在住發處員工大合照。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，參訪後還和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，參訪後還和全程陪同的市長鄭文燦留在社宅喝咖啡、聊建設，氣氛輕鬆。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，與市長鄭文燦在大面植生牆前合照。記者張裕珍／攝影
內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，與市長鄭文燦在大面植生牆前合照。記者張裕珍／攝影

社會住宅 住宅補貼 徐國勇

延伸閱讀

訪視桃園社會住宅 徐國勇盼落實蔡總統住宅政策

桃園三節敬老重陽金年花21億元 鄭文燦：優先設計排富

桃園市政府洽公 13日起強制戴口罩

要守住疫情成果 鄭文燦：市府洽公下周起強制戴口罩

相關新聞

徐國勇參訪桃園首座社宅 跟鄭文燦喝咖啡

內政部長徐國勇今下午到桃園訪視首座社會住宅中路二號，也一併了解受理住宅補貼情形，由於社宅同為市府住宅發展處辦公空間，設計...

首屆「貓裏紅」製茶競賽 交流傳承好茶風味

「浪漫台3線」苗栗茶產業振興行動，水土保持局台中分局結合苗栗市農會，今天在苗栗市八甲茶區辦理首屆「貓裏紅」製茶技術訓練研...

夜市廣播戴口罩 桃市府下週起稽查

第2波疫情來勢洶洶，中央疫情指揮中心宣布8大場所恢復戴口罩，其中列入戴口罩的賣場市集人潮，嚴防疫情感染。桃園市觀光夜市今...

桃園三節敬老重陽金年花21億元 鄭文燦：優先設計排富

桃園市政府自辦非法定社福支出達10項，年花47億3058萬餘元，連年被桃園市審計處點名改善，尤其三節與重陽敬老金支出最多...

她去年都在重建屋主家中過節 推動危老建築1樓變10樓

苗栗縣40%建築約10萬6000棟屋齡逾30年，縣府去年創設危險及老舊建築重建推動師制度，目前輔導核准2件，其中，竹南鎮...

桃園決算審核報告出爐 資深議員嘆失望如「政令宣導」

桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分...

竹市大庄國小推鐵道旅行特色課程 讓學生體驗式學習

新竹市大庄國小發展鐵道旅行特色課程，搭配三姓橋車站落成，老師帶學生規畫鐵道之旅，學習利用交通設施，並深入調查景點及走訪挖...

救急不救窮 捐贈者熱情減 苗栗考慮不再提供檢疫關懷包

隨邊境管制漸放寬，國內居家檢疫人數也增加，苗栗縣到今天居家檢疫人數累計達3168人，189人仍持續追蹤，但目前防疫關懷包...

警署「無毒校園」警力注入 中壢毒緝中心今揭牌成立

鑑於近年國內查獲毒品案件迅速成長，毒品型式日益翻新容易遭青少年濫用，為有效查緝毒品，桃園市中壢分局今天在市警局毒品查緝中...

防疫升級 頭份市「氣球侏儸紀」及「菁市集」要戴口罩

新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣防疫升級，頭份市藝術館「氣球侏儸紀」展出，及尚順廣場8月7日、8日「菁市集」活動，主辦單位都宣布...

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。武陵農場表示，若放任露營車違法停車，恐成為移動...

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，民間投資金額達16億元，縣內首座影城即將進駐，此案也獲得財政部「...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。