首屆「貓裏紅」製茶競賽 交流傳承好茶風味

「浪漫台3線」苗栗茶產業振興行動，水土保持局台中分局結合苗栗市農會，今天在苗栗市八甲茶區辦理首屆「貓裏紅」製茶技術訓練研習與競賽，30點參賽交流製茶技術，鼓勵年輕茶農傳承並精進技術，提升貓裏紅好茶的品質與知名度。

苗栗市農會「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，今年邁入第4個年頭，配合水保局台中分局推茶產業振興，並考量在地製茶師技術有凋零失傳危機，比照苗栗縣東方美人茶製茶技術競賽規則，首度辦理製茶技術訓練研習與競賽，並廣納產學單位參加，計有30點報名，其中3組是學校師生。

競賽在今天起2天在八甲茶區登場，苗栗市農會理事長邱源錦、總幹事謝錦明主持，水保局長李鎮洋、水保局台中分局長黃振全、苗栗縣副縣長鄧桂菊，及苗栗市長邱鎮軍等人到場，安排解說製茶技術，現場採收茶菁，經過萎凋、揉捻、發酵、乾燥，明天交專家評審，遴選出優秀的製茶師。

李鎮洋表示，首屆貓裏紅製茶技術與競賽活動，希望促進苗栗茶產業發展與傳承，透過競賽方式，吸引青年茶農參與製茶技術交流，提升苗栗「貓裏紅」的品質與知名度，增加市場競爭力，也讓民眾更加認識貓裏好茶的香醇。

謝錦明認為水保局、縣府與市公所等單位協助與推廣，貓裏紅在6、7年間快速竄紅，這次競賽更重要意義在交流，除了讓在地製茶師傅互相切磋技術、相互惕勵，更是希望能青年茶農能夠關愛這項傳統技術，讓好茶能夠繼續傳承下去。