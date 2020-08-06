夜市廣播戴口罩 桃市府下週起稽查

第2波疫情來勢洶洶，中央疫情指揮中心宣布8大場所恢復戴口罩，其中列入戴口罩的賣場市集人潮，嚴防疫情感染。桃園市觀光夜市今晚開始宣導戴口罩，但沒強制力，市政府經濟發展局下午表示，為防第2波疫情，已發文要求各觀光夜市宣導消費民眾戴口罩，將自下周起稽查夜市、賣場有無戴口罩。

桃園、中壢觀光夜市攤商擔心疫情再起，對剛剛人潮回流的夜市將是雪上加霜，中壢觀光夜市主委鄒年炳表示，疫情解封，夜市券帶動下，攤商業績增加2、3成，假日甚至上萬人、出現人擠人。如今疫情再起，民眾害怕又不出門，攤商擔心業績下滑，已要求攤商一定要配合戴口罩，今晚起會加強廣播宣導民眾配合戴口罩防疫。