訪視桃園社會住宅 徐國勇盼落實蔡總統住宅政策

內政部長徐國勇與桃園市長鄭文燦，今天訪視桃園市中路二號社會住宅及住宅補貼受理情形。徐國勇表示，社會住宅及租金補貼是總統蔡英文的重要政策，希望藉此照顧弱勢及年輕人。

徐國勇表示，社會住宅及租金補貼是蔡總統的重要政策，希望照顧社會弱勢及年輕人，住的問題能解決，相信桃園的結婚及生育率會更加提高。政府結合社會住宅、租金補貼，再加上包租代管，透過中央跟地方的努力，完成蔡總統對住宅政策的承諾，也提升台灣的居住品質。

鄭文燦表示，桃園市目前已規劃興辦社會住宅29處共8000戶，另外中央政府再加碼於軍方土地興建12處共4000戶，預計112年全數完成工程發包，桃園市的社宅存量逐年穩定成長，41處共1萬2000戶穩健推動，其中更包含經銷及原住民社會住宅，讓社會住宅更多元化。

鄭文燦指出，109年租金補貼計畫戶數也提高到1萬7000戶，開放第三天已經有將近3000戶申請，同時進行動線規劃改善，加速申請流程。而在包租代管計畫方面，也有2047件，市府希望透過多元推動住宅政策，落實市民安居樂業目標。

鄭文燦說，今天訪視的中路二號社會住宅，在規劃時就設立目標，希望打造具有安全建築、生態環保、智慧節能及良好使用性的「好宅」而非奢華的「豪宅」，更得到卓越建設獎，未來也會結合社會住宅服務中心辦公室以增加服務動能。