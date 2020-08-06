新竹市長林智堅台東尋找設計力：台東品牌值得學習
宣傳「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅今率市府團隊到台東縣觀摩取經，尋找設計力，見識到原民部落美食及手工藝產業、透過設計包裝及創意，提高產品價值及競爭力。
林智堅表示，去年展開五星學習之旅，就率隊到台東參訪觀摩，無論是原民傳統，還是農特產品，經過設計包裝和發揮創意，都能打造出專屬的「台東品牌」，值得學習，這也是這次5天4夜行程會來台東的原因。
下午5點林智堅在台東縣長饒慶鈴陪同下，到成功鎮信義里都歷部落食尚撒麗芳風味餐廳，體驗傳統手作月桃編織工藝，饒特別贈送具有原住民排灣族味的紀念衫，林則回贈裝有新竹米粉的小行李箱。
饒慶鈴表示，台東有2個離島、長達176公里海岸線，在台灣16個原住民族群中，台東就占7個族群，因此，縣府積極推出部落體驗遊程或部落工作假期，輔導推動部落食尚，希望用多元方式介紹台東之美。
林智堅說，今年台灣設計展在新竹舉辦，盼透過設計力導入讓產品更具價值，期盼將透過行程中所激盪火花，讓展覽內容更加豐富，也全民看見新竹市的翻轉與蛻變，歡迎大家來新竹。
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