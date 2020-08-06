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保存桃園獨特文化記憶 陂塘故事徵件至8月30日

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區高城陂塘生態公園今年初邀請鋼雕藝術家劉柏村，量身製作「高城島風景」裝置藝術，成為全新亮點。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區高城陂塘生態公園今年初邀請鋼雕藝術家劉柏村，量身製作「高城島風景」裝置藝術，成為全新亮點。記者陳夢茹／攝影

桃園有著「千塘之鄉」的美名，為鼓勵民眾共同參與文化收存，桃園市政府文化局規畫陂塘故事徵件活動，期限截至8月30日，參與者還能獲得限量好禮。

桃園市政府文化局執行文化部「國家文化記憶庫計畫」，蒐集在地的文化資材，保存並再現土地與人民的共同記憶，能獲得家樂福禮券500元及造型隨身碟，數量限量80份，每人至多領取2份，請民眾踴躍報名。

文化局指出，今年以「桃園陂塘」為主題，要蒐集有關陂塘的故事、照片，並透過數位化作業及建立詮釋資料，讓珍貴記憶得以永續留存，未來成果將開放至文化部國家文化記憶庫網站供大眾使用。該網站10月17日上線。

文化局表示，陂塘不只有蓄水功能，也帶動周邊聚落、產業發展等，與生活息息相關，每個陂塘都有屬於自己的故事，也承載著許多桃園人的兒時記憶。

文化局強調，只要符合桃園市在地拍攝、創作、使用、流通的陂塘照片或物件等，且具有文化收存、在地共同記憶與運用價值等，年代不拘，皆可投件參與，更多資訊歡迎上桃園市文化局網站查詢；或洽03-3322592#8203李小姐。

桃園市政府文化局規畫陂塘故事徵件活動，期限至8月30日，參與者還能獲得限量好禮。圖／桃園市政府文化局提供
桃園市政府文化局規畫陂塘故事徵件活動，期限至8月30日，參與者還能獲得限量好禮。圖／桃園市政府文化局提供

文化局

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