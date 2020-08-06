青少年菸害防治宣導 桃園推桌遊及虛擬實境遊戲
為提升青少年菸害防制認知，桃園市政府衛生局推出桌遊及VR虛擬實境教材，將二、三手菸的危害、電子煙及戒、拒菸技巧等融入遊戲中，以強化校園拒菸意識，該套教材預計9月下旬展開校園巡迴。
據國民健康署「青少年吸菸行為調查」資料顯示，過去10年內，桃園市國中生吸菸率從10.5%降至5.6%，高中生從19.1%降至12.4%，但為再降低吸菸率，衛生局與教育局合作，從學校及家庭2大場域著手，研發VR的菸害防制遊戲及桌遊。
衛生局表示，家庭部分針對從幼兒到青少年等學生，提供「給家長的一封信」，提醒家長吸菸產生的二、三手菸對孩子會造成不良影響，還可能使青少年模仿；學校部分，衛生局與遊戲廠商共同開發VR菸害防制遊戲及桌遊，未來將會量產至各校，做為菸害防治的宣導。
桃園市副市長高安邦指出，青少年吸菸行為各界應共同努力防止，切勿將其標籤化，要以鼓勵戒菸替代責罵，除了現行的菸害防制法外，現還正推動電子煙管理自治條例及公告連鎖超商騎樓禁菸，強化無菸環境的營造。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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