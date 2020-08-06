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桃園三節敬老重陽金年花21億元 鄭文燦：優先設計排富

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園三節與重陽敬老金支出最多，市長鄭文燦（中）允檢討將優先設計排富，也將訂定總額天花板，不讓福利津貼受人口成長加重負擔。記者張裕珍／攝影
桃園三節與重陽敬老金支出最多，市長鄭文燦（中）允檢討將優先設計排富，也將訂定總額天花板，不讓福利津貼受人口成長加重負擔。記者張裕珍／攝影

桃園市政府自辦非法定社福支出達10項，年花47億3058萬餘元，連年被桃園市審計處點名改善，尤其三節與重陽敬老金支出最多。市長鄭文燦上任後，從1年14億元攀升至21.9億元，審計處直指「金額龐鉅且未設排富條款」，恐加劇財政負擔，鄭文燦允檢討將優先設計排富，也將訂定總額天花板，不讓福利津貼受人口成長加重負擔。

桃園三節敬老金歷史悠久，從前副總統呂秀蓮擔任縣長時就開始發放，迄今廿多年；現行發放方式為年滿65歲（原住民55歲以上）且設籍桃園6個月以上長者，農曆春節、端午節、中秋節可領2500元，重陽節還有2千元禮金，一年共計9500元禮金。

審計處審核指出，桃園市自辦社會福利措施由社會局辦理就有5項，分別為重陽敬老禮金、老年市民三節禮金、長者自付健保費補助、老人及身障者乘車補助與生育津貼，總金額逾40億元。除自付健保費補助排富其餘皆無，未符財政永續及社會公平正義，又以三節禮金1年17億餘元負擔最大，重陽敬老金也花4.8億元，總計21億9千萬元。

鄭文燦解釋，整體非法定社福支出已逐年減少，從他上任時70多億元，現在降到40多億元，其中三節與重陽敬老金為桃園獨有，預算成長幅度確實較大，升格以來預算從14億元增加到21億元，市府會逐步檢討，先著手排富機制，讓福利津貼花在刀口上。

鄭文燦估算，老年化社會到來，且桃園老年人口持續成長，三節敬老金若持續編列，未來很快就會突破30億元規模，會先著手設計排富，但所得稅率超過20%的長者可能不多，在排富之後，還是需要設置「天花板」，讓三節敬老金預算不至膨脹，經編列一定額度預算，再均分給符合資格的長者。

鄭文燦指市府會逐年檢討各項非法定社福支出，至於目前1年花7億元的生育津貼，他也向中央喊話希望能「全國統一」。

鄭文燦 重陽敬老金 保費

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