孩子展創意 打造回收藝術品向父親獻愛
父親節前夕，新竹縣竹東鎮公所今天辦哈客美學夏令營，讓孩子們創作藝術品，表達對父親的愛。指導老師范永紅說，透過結合回收品再利用，讓孩子做藝術品，向父親獻愛。
竹東鎮公所主辦「哈客美學夏令營」，由小紅點才藝教育學苑承辦「哈客美學夏令營」今天舉行，而系列課程內容多元，涵蓋石膏、插畫、拼貼、環保素材等創作，也激盪孩子創造力。
范永紅說，夏令營正逢父親節前夕，也讓孩子透過繪畫等創作，表達對父親的感謝，有孩子將父親畫為仙人掌，代表父親刻苦耐勞，並保護家庭，是全家的守護者。
范永紅表示，而在環保素材創作活動，主要概念為「使用升級再造」，讓物品能再被利用，也讓孩子從中學得感恩惜物，並將手作創意品，送給家人，表達感恩之意。
「要送給我的冠軍爸爸」學員徐甯甯說，她把舊紙箱拆解，也拿了父親的舊襯衫的鈕扣、以及啤酒瓶蓋等，重組為紙箱獎盃，回家後要頒發給父親，感謝父親為家庭的付出與辛勞。
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