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她去年都在重建屋主家中過節 推動危老建築1樓變10樓

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣危老重建推動師許慧琴（左二）輔導推動成功2案，縣府今天發給獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣危老重建推動師許慧琴（左二）輔導推動成功2案，縣府今天發給獎金。記者范榮達／攝影

苗栗縣40%建築約10萬6000棟屋齡逾30年，縣府去年創設危險及老舊建築重建推動師制度，目前輔導核准2件，其中，竹南鎮1件4樓將變5樓，建坪198坪增加到267坪，苗栗市1件1樓變10樓，167坪到472.5坪，推動師許慧琴還因此去年幾乎都在重建主家中過節，終於突破困難輔導推動。

苗栗縣繼台北市之後，去年11月15日設置危老重建推動師，共有81人，縣府今年編列300萬，鼓勵推動師輔導危老房屋重建，1案12萬元到48萬元，目前核准2案，都由許慧琴推動，縣府今天辦理重建輔導推動費24萬元，縣府秘書長陳斌山、縣議員余文忠、楊明燁，及苗栗縣不動產開發商業同業公會副理事長陳有昆等人與會。

許慧琴分享成功案例說，竹南鎮一案是自用型自地自建，地下1樓地上4樓、建坪198坪老舊建築，將重建5樓、267坪，主要問題是資金籌措，因許多金融機構還不熟悉相規定，協調溝通逐步化解，另1案是苗栗市商業區土地，容積率350%，危老重建獎勵放寬35%，1樓老舊築建坪167坪，重建10樓472.5坪。

她指出，重建主是一家人，推動最困難在於整合，必須取得全體同意，因年輕一代只有過節才回家，甚至今年大年初二，她也在重建主家中，重建高度幾經更迭，最後才定案重建地下1樓、地上10樓。

陳有昆也表示，樂觀縣府推動危險及老舊建築物重建，苗栗縣人口沒有增加，建案比比皆是，主因危老建築重建，有助於安全，提升生活品質，也是都市發展進步象徵。

縣府工商發展處指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例相較都市更新，更為快速、簡便，苗栗縣訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」外，也提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，符合危老條例即給予6%至10%容積獎勵，加上綠建築、退縮建築、無障礙設計等獎勵，容積率獎勵最高40%，諮詢電話037-559250。

綠建築 苗栗縣 北市

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