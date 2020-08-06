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桃園決算審核報告出爐 資深議員嘆失望如「政令宣導」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市審計處長張漢卿（站者）今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影
桃園市審計處長張漢卿（站者）今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影

桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見，國民黨9連霸資深議員黃婉如直言「是她看過歷屆以來最偏頗的一份，歌功頌德像在幫市府政令宣導」，令人失望，民進黨籍議員蔡永芳也認為是寫得最「客氣」的一次，要審計處著力缺市政失；張漢卿解釋，審核報告是呈現施政成果、執行成效的衡平報告。

桃園市審計處審核去年度總決算結果，去年歲入審定993億2115萬餘元，歲出審定1097億7487萬餘元，審定短絀差短104億5371萬餘元，另舉借債務250億元，償還債務200億元，收支短絀54.5億元，審計處認為，短絀金額龐大，得靠舉債支應，1年以上公共債務未償餘額達290億元，比2018年度增加50億元。示警未來各項重大公共建設計畫推動，財政負擔沈重，宜加強開源節流措施，控管歲出預算規模及債務額度。

張漢卿今天在市議會約花8分鐘簡要報告審核決算經過與結果，報告結束後，多名議員輪番發言認為審計處報告火力不如以往，國民黨市議員詹江村直言「感覺像在看新聞局報告，缺點都寫在後面」，國民黨市議員舒翠玲也說，報告中有提及稽察發現財務違失情節重大案件依法報請監察院核處者3件，但卻未有實質報告內容，要處長說明。

黃婉如也說，今年的決算報告，就像是政令宣導，還說「真的很失望，整本報告裡面沒有找出重要缺失，都是在歌功頌德」，並要張漢卿解釋，到底審計處與市府、議會之間是何種關係？

張漢卿解釋，桃園審計處是中央派駐到桃園的審計單位，依照審計法與決算法等法官審核市府決算，並針對決算結果與預算執行財務效能提出建議再給議會監督，議會可針對決算結果，進一步據此審查市府明年預算。

「審計是良善治理的一部分」，張漢卿也說明，審核報告是凸顯市府推動過程有無成效、是否到位的衡平報告，跟負責監督市府的議會站在相同立場，也希望議員能詳讀每個局處的報告說明。

蔡永芳也說，確實是他看過寫得最客氣的一次沒錯，但還是有點出市政缺失，但話鋒一轉，也要審計處「好話不要寫太多，要多寫指點之處」，點出市政缺失，讓議員們可以充分聊缺失。

針對藍綠議員對審計處決算報告不甚滿意，市長鄭文燦會後受訪則緩頰，「審計報告不是要以寫壞話為目標」，是衡平檢討市政情形，若有缺失如果有涉及缺失會請該單位說明，自己也請局處首長務必親自看過各項回應，像是非法定社福支出就有被審計處點名，要求增加排富設計，他強調市府會檢討，自己就任市長6年來也很感謝審計處提供意見。

桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影
桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影
桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影
桃園市審計處長張漢卿今天在議會報告桃園市2019年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核經過，明起聯席審查，不過多名議員不分藍綠都對這份決算報告有意見。記者張裕珍／攝影

債務 國民黨

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