竹市大庄國小推鐵道旅行特色課程 讓學生體驗式學習

新竹市大庄國小發展鐵道旅行特色課程，搭配三姓橋車站落成，老師帶學生規畫鐵道之旅，學習利用交通設施，並深入調查景點及走訪挖掘家鄉特色，市長林智堅肯定大庄國小以實作帶學生深度認識家鄉，實踐自發、互動、共好的108年課綱精神。

大庄國小校長許雅惠說，這樣的旅行課程深入家鄉各景點，老師配合導覽員讓孩子透過參觀、手作體驗學習，學生參與設計行程，必須查資料深入了解景點及規畫路線，更實際搭乘火車、公車等交通工具，學習獨立自主的生活技能。

她說，教學團隊研訂康庄鐵道行~新竹小旅行課程，分為美感藝術、生態探索及在地文史的三鐵共構路線，美感藝術線帶孩子搭火車，從火車站前往新竹美術館、辛志平故居等，也透過美術館「摺思－李澤藩的摺紙藝教」藝術展學摺紙，增加體驗式學習。

在地文史線則從新竹火車站出發，沿影像博物館到東門市場、消防博物館、都城隍廟及北門街，再坐公車到南寮魚鱗天梯，師生在社會領域課程設計行程，透過一整天體驗，孩子都能發現「目的地不是重點，最重要的是過程中的體驗及感受！」

五年丁班學生薛丞恩說，為結合社會領域第6單元的海洋資源，全班共同規畫走訪南寮漁港，讓書本知識變成充實好玩的城市小旅行，更對海洋、家鄉特色有了不同的體會。