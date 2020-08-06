救急不救窮 捐贈者熱情減 苗栗考慮不再提供檢疫關懷包

隨邊境管制漸放寬，國內居家檢疫人數也增加，苗栗縣到今天居家檢疫人數累計達3168人，189人仍持續追蹤，但目前防疫關懷包經費、存量都將用罄，縣府已考慮未來不再提供居家檢疫者關懷包。

苗栗縣疫情應變指揮中心表示，苗栗縣目前居家隔離人數至昨天下午2點累計達103人，仍有4人列管追蹤；新冠肺炎疑似病例通報累計221例，其中陰性208例、9例為驗出季節性流感病毒、1例不符合通報排除，3名確診病例都是境外移入，從3月26日之後未再出現確診病例。

苗栗縣疫情應變中心到目前仍維持二級開設，但隨著國內疫情「回溫」且邊境管制放寬，居家檢疫人數也開始增加，目前仍追蹤189人，其中29人為外籍移工。

縣府民政處指出，縣內居家檢疫人數增加，目前追蹤人力不成問題，但居家檢疫關懷包的經費已漸用罄，捐贈團體提供物資的熱情也不如先前，認為關懷包物資供應是「救急不救窮」，在編列經費不易情況下，縣府考慮關懷包用罄後未來不再提供。