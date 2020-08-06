快訊

入境全體普篩？指揮中心李秉穎：暫不需要 每日420萬成本高

癌症救星？「熱苦瓜水能抗癌」是真還是假？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救急不救窮 捐贈者熱情減 苗栗考慮不再提供檢疫關懷包

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府接受捐贈、編列經費採購的檢疫關懷包即將用罄，未來考慮不再提供給居家檢疫者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府接受捐贈、編列經費採購的檢疫關懷包即將用罄，未來考慮不再提供給居家檢疫者。圖／苗栗縣政府提供

隨邊境管制漸放寬，國內居家檢疫人數也增加，苗栗縣到今天居家檢疫人數累計達3168人，189人仍持續追蹤，但目前防疫關懷包經費、存量都將用罄，縣府已考慮未來不再提供居家檢疫者關懷包。

苗栗縣疫情應變指揮中心表示，苗栗縣目前居家隔離人數至昨天下午2點累計達103人，仍有4人列管追蹤；新冠肺炎疑似病例通報累計221例，其中陰性208例、9例為驗出季節性流感病毒、1例不符合通報排除，3名確診病例都是境外移入，從3月26日之後未再出現確診病例。

苗栗縣疫情應變中心到目前仍維持二級開設，但隨著國內疫情「回溫」且邊境管制放寬，居家檢疫人數也開始增加，目前仍追蹤189人，其中29人為外籍移工。

縣府民政處指出，縣內居家檢疫人數增加，目前追蹤人力不成問題，但居家檢疫關懷包的經費已漸用罄，捐贈團體提供物資的熱情也不如先前，認為關懷包物資供應是「救急不救窮」，在編列經費不易情況下，縣府考慮關懷包用罄後未來不再提供。

居家檢疫 苗栗縣 疫情

延伸閱讀

機場普篩？蘇貞昌：台灣疫情控制得宜 檢疫作法不調整

苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

排擠陸生、檢疫費用過高 境外生7日赴教育部抗議

桃市195名僑生新生將來台讀書 市府洽接旅館入住檢疫

相關新聞

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。武陵農場表示，若放任露營車違法停車，恐成為移動...

竹市大庄國小推鐵道旅行特色課程 讓學生體驗式學習

新竹市大庄國小發展鐵道旅行特色課程，搭配三姓橋車站落成，老師帶學生規畫鐵道之旅，學習利用交通設施，並深入調查景點及走訪挖...

救急不救窮 捐贈者熱情減 苗栗考慮不再提供檢疫關懷包

隨邊境管制漸放寬，國內居家檢疫人數也增加，苗栗縣到今天居家檢疫人數累計達3168人，189人仍持續追蹤，但目前防疫關懷包...

警署「無毒校園」警力注入 中壢毒緝中心今揭牌成立

鑑於近年國內查獲毒品案件迅速成長，毒品型式日益翻新容易遭青少年濫用，為有效查緝毒品，桃園市中壢分局今天在市警局毒品查緝中...

防疫升級 頭份市「氣球侏儸紀」及「菁市集」要戴口罩

新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣防疫升級，頭份市藝術館「氣球侏儸紀」展出，及尚順廣場8月7日、8日「菁市集」活動，主辦單位都宣布...

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，民間投資金額達16億元，縣內首座影城即將進駐，此案也獲得財政部「...

要守住疫情成果 鄭文燦：市府洽公下周起強制戴口罩

新冠肺炎疫情有回溫現象，中央疫情指揮中心昨天宣布8大場所應配戴口罩，桃園市長鄭文燦今天說，避免疫情再起，「高標準防疫是必...

苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

苗栗縣環保局鼓勵民眾響應紙錢集中燃燒，並消弭民眾對於將紙錢清運至焚化廠煉化，無法向眾神及好兄弟傳達敬意的疑慮，昨天在苗栗...

3學生停車作品關注公義 總統今召見

治平高中國中部八年學生孟祥祖、陳韻筑、卓映霆參加全國科學展覽會賽，以「正義魔人專用停車位警示系統」作品，解決身障或婦幼專...

新竹特教學校旁空地 地方盼活化

國立新竹特殊教育學校位於高鐵特區，校旁約0.45公頃土地閒置11年，為爭取特教生權益，地方透過立委邱泰源昨邀國教署等單位...

廢稻稈變健身雙節棍 長者拉出健康

苗栗縣大湖鄉衛生所推動高齡及失智友善社區，利用廢棄稻稈製作稻香雙節棍，可隨手敲拍打，變身彈力帶運動，兼具環保又健身，昨天...

竹塹中元城隍祭18日登場 集章送好禮

新竹市竹塹中元城隍祭18日登場，除了開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動，市府與周邊17家店家推出美食地圖及集章...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。