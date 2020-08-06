防疫升級 頭份市「氣球侏儸紀」及「菁市集」要戴口罩

新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣防疫升級，頭份市藝術館「氣球侏儸紀」展出，及尚順廣場8月7日、8日「菁市集」活動，主辦單位都宣布必須戴口罩參加，此外，苗栗縣警局也函文各分局要求配戴口罩，或保持社交安全距離，以防不明感染源造成嚴重的社區傳播。

頭份2020夏日藝文展演活動「跟著頭份趣冒險」，其中，藝術館氣球侏儸紀展出氣球造型的雷龍、三角龍、翼龍、迅猛龍及暴龍，吸引大批觀眾，將開放到8月20日，頭份市公所宣布，因場地空間因素，無法維持1.5公尺的社交距離，即日進入場館採實名制，必須量體溫，酒精消毒清潔手部，全程戴口罩。

苗栗市公所圖書館也告示，即日起必須戴口罩入館，館方巧思在入口處，利用熊玩偶戴口罩，醒眼並提醒民眾注意防疫新規定。

此外，苗栗縣政府青年品牌「菁市集」活動，8月7日至9日下午2點至晚上8點在頭份市尚順廣場，辦理氣墊樂園日，安排節目精彩滿檔，還有青年攤商，配合父親節還規畫「帥拔刮立得」及「8節竹蜻蜓」體驗活動，縣府勞動及青年發展處長彭德俊表示，民眾參加全程必須戴口罩，將會在進出口告示提醒注意。

另，縣警局函文各單位因應疫情升溫作為， 要求必須落實防疫新生活運動，配戴口罩或保持社交安全距離，員警若有發燒、咳嗽、呼吸急促、呼吸道感染等感冒或流感等症狀，應盡速就醫，並依規定請假在家休息自主管理，幹部隨時提醒養成量體溫、勤洗手的習慣，並盡量減少應酬，勿至人多擁擠之室內公共場所。