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桃園市政府洽公 13日起強制戴口罩

中央社 / 桃園6日電

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，8大場所應佩戴口罩。桃園市長鄭文燦今天表示，13日起，民眾到市府洽公將強制戴口罩，至於原本的洽公實名制，則持續辦理。

鄭文燦出席桃園市109年模範公務人員表揚大會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，台北市政府規定進出市府等公共場所要戴口罩，桃園市是否也有新措施，他表示，避免武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再起，高標準防疫是必要的，尤其是國外疫情並未退燒，因此台灣仍要守護防疫成果。

他說，市府及所屬機關即使在疫情稍有起色時，實名制洽公也不曾中斷，但為了避免疫情再起，原本未強制洽公戴口罩，從今天起展開宣導，13日起強制實施，也呼籲市民只要是在人多、具有群聚性、沒有辦法保持安全距離的場合，鼓勵大家多戴口罩。

鄭文燦指出，昨天中央流行疫情指揮中心已經公告8大場所必須強制佩戴口罩，其中也包括捷運系統，因此將請桃園大眾捷運公司及交通局，在轄內的大眾運輸工具上，督導民眾在搭乘大眾運輸工具時必須強制佩戴口罩，杜絕疫情再起。

疫情 口罩 鄭文燦

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