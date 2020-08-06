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百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供
100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供

100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。武陵農場表示，若放任露營車違法停車，恐成為移動性汙染源，影響更大，進大草原露營是權宜之策；雪霸國家公園管理處表示，將請武陵農場提出說明，若確認違法，將依違反《國家公園法》開罰3000元。

100多輛露營車8月1日直接開進武陵農場北谷區的大草原，占地約2公頃，該處原是遊客休憩空間，卻變成露營車停車場，民眾質疑農場帶頭違法，未確實管控，影響草原生態。

武陵農場副場長胡發韜表示，當天是團體申請辦理車聚，原本預訂80個車位，但車聚數量急遽增加，臨時又加訂100個營位，露營區原露營使用空間不夠，考量露營車若隨意停在路旁或停車場，恐對環境、交通衝擊大，不得已才讓車輛進入草原區露營。

胡發韜指出，武陵農場將提出說明，未來露營車輛若超過農場容納量會嚴格管控空間並拒絕，因應露營車需求，也將向雪霸國家公園管理處申請把北谷區大草原納入露營車場。

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，當天獲報後就向武陵農場查詢，目前已請武陵農場說明事件經過，若確認違法，將依違反《國家公園法》開罰3000元。至於武陵農場若要申請將北谷區納入露營車露營場，雪霸將依法審核。

100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供
100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供
100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供
100多輛露營車8月1日進入武陵農場北谷區大草原露營，遭民眾質疑破壞生態。圖／民眾提供

武陵農場 露營區 國家公園

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