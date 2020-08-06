竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，民間投資金額達16億元，縣內首座影城即將進駐，此案也獲得財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名肯定，縣長楊文科表示，工程進度未受疫情影響，預計2022年完工。

楊文科明天將參加在台北舉行的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」，縣府也將在現場設攤說明「國際AI智慧園區產業專用區設定地上權」與「竹北市自強段168地號停車場BOT案」，兩案投資金額預估達16億，盼吸引民間優質廠商進駐。

楊文科表示，縣府招商成果亮眼，連續兩年獲財政部肯定，去年與龍享廣場股份有限公司簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，今年2月已順利開工，完工後可提供600個平面停車位與269個機車停車位，引進15廳約1500個座位現代化影城，300坪公益空間回饋居民作為鄰里活動使用。

交旅處說，「竹北市自強段168地號停車場BOT」，基地位於竹北市莊敬南路與文興路口處，為有效改善當地停車問題將採BOT模式招商，盼引入民間參與資源，興建複合式立體停車場，供平面汽車420個、機車停車位247個，契約期間50年屆滿後，移轉公共建設所有權給主辦機關，公告招商期間為金年7月1日至10月28日止。