快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府去年與龍享廣場股份有限公司簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約。圖／聯合報系資料照
新竹縣政府去年與龍享廣場股份有限公司簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約。圖／聯合報系資料照

新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，民間投資金額達16億元，縣內首座影城即將進駐，此案也獲得財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名肯定，縣長楊文科表示，工程進度未受疫情影響，預計2022年完工。

楊文科明天將參加在台北舉行的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」，縣府也將在現場設攤說明「國際AI智慧園區產業專用區設定地上權」與「竹北市自強段168地號停車場BOT案」，兩案投資金額預估達16億，盼吸引民間優質廠商進駐。

楊文科表示，縣府招商成果亮眼，連續兩年獲財政部肯定，去年與龍享廣場股份有限公司簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，今年2月已順利開工，完工後可提供600個平面停車位與269個機車停車位，引進15廳約1500個座位現代化影城，300坪公益空間回饋居民作為鄰里活動使用。

交旅處說，「竹北市自強段168地號停車場BOT」，基地位於竹北市莊敬南路與文興路口處，為有效改善當地停車問題將採BOT模式招商，盼引入民間參與資源，興建複合式立體停車場，供平面汽車420個、機車停車位247個，契約期間50年屆滿後，移轉公共建設所有權給主辦機關，公告招商期間為金年7月1日至10月28日止。

產發處說，國際AI智慧園區規劃產業專用區共約8.05公頃，劃設6筆坵塊，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等，地上權存續期間20年，權利金分兩期第1、11年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息1%，加計公告當前土地公告地價年息4%，將在8月中下旬公告招商。

竹北市自強七街立體停車場BOT案今年2月已順利開工，預計2022年完工。圖／新竹縣政府提供
竹北市自強七街立體停車場BOT案今年2月已順利開工，預計2022年完工。圖／新竹縣政府提供

北市 停車場 BOT

延伸閱讀

新竹縣新學期13校長異動 新卸任校長今交接

竹縣身障中心開幕 現場辦走秀

解決竹北就學需求 縣府將新建或擴建校舍

竹縣府爭取竹北設校補助 教育部：專案提報行政院前瞻

相關新聞

要守住疫情成果 鄭文燦：市府洽公下周起強制戴口罩

新冠肺炎疫情有回溫現象，中央疫情指揮中心昨天宣布8大場所應配戴口罩，桃園市長鄭文燦今天說，避免疫情再起，「高標準防疫是必...

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，民間投資金額達16億元，縣內首座影城即將進駐，此案也獲得財政部「...

苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

苗栗縣環保局鼓勵民眾響應紙錢集中燃燒，並消弭民眾對於將紙錢清運至焚化廠煉化，無法向眾神及好兄弟傳達敬意的疑慮，昨天在苗栗...

3學生停車作品關注公義 總統今召見

治平高中國中部八年學生孟祥祖、陳韻筑、卓映霆參加全國科學展覽會賽，以「正義魔人專用停車位警示系統」作品，解決身障或婦幼專...

新竹特教學校旁空地 地方盼活化

國立新竹特殊教育學校位於高鐵特區，校旁約0.45公頃土地閒置11年，為爭取特教生權益，地方透過立委邱泰源昨邀國教署等單位...

廢稻稈變健身雙節棍 長者拉出健康

苗栗縣大湖鄉衛生所推動高齡及失智友善社區，利用廢棄稻稈製作稻香雙節棍，可隨手敲拍打，變身彈力帶運動，兼具環保又健身，昨天...

竹塹中元城隍祭18日登場 集章送好禮

新竹市竹塹中元城隍祭18日登場，除了開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動，市府與周邊17家店家推出美食地圖及集章...

桃捷綠線G07站動工 全台最深捷運站

桃園捷運綠線GC03標地下段指標G07（桃園）站昨起展開連續壁工程，開挖深度逾40公尺，採逆打工法，將與鐵路地下化、捷運...

將童話故事化成實體 八德傑克冒險公園完工造型吸睛

以童話故事「傑克與魔豆」為主的傑克冒險公園今天舉行竣工典禮，落腳於桃園市八德區高明里，面積達0.4公頃，裡頭有蔓藤遊戲區...

桃園農改場推香草莢加工新技術 立委湯蕙禎讚不輸進口

農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎今天帶領40多名桃園與苗...

航空城拆遷戶蓋新家 桃市擬遴選推薦優質營造廠商

桃園航空城區段徵收案展開地上物協議價購作業，未來將進行各項拆遷、安置作業，市長鄭文燦今天主持市政會議，責請地政局與工務局...

桃捷綠線G07站考古挖掘 日治二爪磚、清代鐵道遺構現蹤

桃園捷運綠線地下段工程如火如荼，近月在G07（桃園）站區陸續挖到疑似考古遺址，包含日治時期才有的二爪磚，還有疑為清代鐵道...

熱門新聞

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。