要守住疫情成果 鄭文燦：市府洽公下周起強制戴口罩

新冠肺炎疫情有回溫現象，中央疫情指揮中心昨天宣布8大場所應配戴口罩，桃園市長鄭文燦今天說，避免疫情再起，「高標準防疫是必要的」，市府及所屬機關落實實聯制並未中斷過，至於市府洽公是否戴口罩，今天起宣導一周，下周開始強制執行戴口罩，也呼籲市民出入人多的場所都要盡量戴口罩，並強調「這波疫情一定要守住！」

由於中央近日先規範5大密閉空間戴口罩，不少縣市政府也相繼祭出不同戴口罩規範，鄭文燦說，他認為，戴口罩政策須有一致性，才較為適當，因此有向中央流行疫情指揮中心聯繫，中央也在昨天擴大為8大場所須戴口罩，桃園會落實，也要求市民配合。

鄭文燦說，國外的疫情並無退燒，因此台灣仍要守護住防疫的成果，中央規範的8大處所包括了捷運系統，所以已請桃捷公司還有交通局要督導搭乘大眾運輸工具必須要強制戴口罩。

鄭文燦也提到，針對市政府以及所屬的機關，實聯制洽公從4月執行以來沒有中斷，事實上，其它縣市在6月份中斷了一段時間，那市府還是保持實名制洽公，因此我們也決定今起宣導一周以後，進入市府洽公必須要強制戴口罩。

「這段時間也希望我們的市民，人多的地方都要盡量戴口罩」，鄭文燦認為，即使不在8大場所之內，只要是人多，具有群聚性，沒辦法保持安全距離，一樣要戴上口罩。