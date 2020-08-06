苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

苗栗縣環保局鼓勵民眾響應紙錢集中燃燒，並消弭民眾對於將紙錢清運至焚化廠煉化，無法向眾神及好兄弟傳達敬意的疑慮，昨天在苗栗縣焚化廠辦理簡單隆重的淨爐祈福法會，期望透過符合儒道釋各宗教中元普度意象的科儀，表達敬神祭祖誠心，呼籲民眾放心將金銀紙錢交由環保局集中清運到焚化廠煉化；環保局從2009年開始推動紙錢集中燃燒，第一年僅26噸，到去年已增至 573公噸，縣內參與的宮廟也從31家增至118家。

淨爐祈福法會昨天由環保局秘書蔡政勳率同各與會單位代表共同上香祈福，並邀法師魏漢鴻主持法會。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，環保局2009年開始辦理紙錢集中燃燒作業，燃燒量從2009年的26公噸逐年上升至2019年的573公噸，參與集中燃燒作業廟宇也31家增為118家，顯示縣民已逐漸接受環保局紙錢集中燃燒政策，今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，無論一般民眾、寺廟、公墓、納骨塔、火化場、大型社區及機關團體，如有紙錢集中清運煉化需求，都可於清運前向環保局聯繫，並留下集中地點、預計清運時間、數量及申請單位聯絡方式等資料，環保局將依指定時間、地點調派人員及車輛進行紙錢清運，以減輕燃燒紙錢所造成的空氣污染，提升民眾生活環境品質。