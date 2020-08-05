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新竹特教學校旁空地 地方盼活化
國立新竹特殊教育學校位於高鐵特區，校旁約0.45公頃土地閒置11年，為爭取特教生權益，地方透過立委邱泰源昨邀國教署等單位現勘，盼妥善利用，竹縣府教育處指出，這塊地為文特用地無法興建特教資源中心，鐵道局預計年底完成高鐵特區財務結算，縣府將變更為機關用地，規畫特教中心及早療機構。
竹北市民代表蔡蕥鍹指出，縣府教育處統計全縣特教生有3230人，竹北市就占1075人，縣立特教中心設在新豐鄉山崎國小，竹北市有許多特教生需要早療服務或使用特教資源，家長卻必須將孩子送到鄰近新竹市。
縣府教育處特教科長范貴嬋說，縣府早將這塊0.45公頃的土地規畫設置特教資源中心，因地目為文特用地，使用目的不符才會閒置，若調整使用分區須交還土地再購回，才能變更、運用，等高鐵特區財務結算後就會無償撥用給縣府，即可變更使用目的，規畫設置特教資源中心及早療機構。
范貴嬋說，特教學校也提到家長反映遊戲設施不足，教育處計畫將特教中心1樓供特教學校使用，2、3樓則由特教資源中心及早療機構進駐，目前特教資源中心占用山崎國小9間教室，希望未來能統籌搬至竹北市，滿足特教生需求。
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