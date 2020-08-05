將童話故事化成實體 八德傑克冒險公園完工造型吸睛

以童話故事「傑克與魔豆」為主的傑克冒險公園今天舉行竣工典禮，落腳於桃園市八德區高明里，面積達0.4公頃，裡頭有蔓藤遊戲區、大巨人遊戲區、魔豆造型裝置藝術等，讓民眾在遊憩過程中能彷彿置身童話故事中。

傑克冒險公園中有童話故事內的藤蔓、魔豆等造型，相當吸睛，工程總經費斥資約1787萬元，設有步道、社區活動廣場、銀青共融互動遊戲區、蔓藤遊戲區、大巨人遊戲區、魔豆造型裝置藝術，透過藤蔓遊戲區、巨人遊戲區結合周邊的植栽和景觀燈具，讓地方公共設施更加完善。

桃園市長鄭文燦表示，傑克冒險公園位於永興街連結至高城八街旁，周遭土地雖大多未開闢，但附近為住戶密集區，為提升民眾的居住品質，市府透過容積移轉及土地徵收取得該公園用地，更採用市民意見參與，才打造出該座共融式公園；另傳世景觀有限公司更捐出10棵珍貴樹種。

鄭文燦說，高城里和高明里是八德區非常典型的大社區，除今天竣工的傑克冒險公園外，未來隨鐵路地下化的進行，國際路、永豐路一路延伸至內壢地區陸續有開發計畫，周邊也會有百貨公司、國際級會議中心、音樂廳及桃園亞東醫院等建設進駐。