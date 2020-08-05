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將童話故事化成實體 八德傑克冒險公園完工造型吸睛
以童話故事「傑克與魔豆」為主的傑克冒險公園今天舉行竣工典禮，落腳於桃園市八德區高明里，面積達0.4公頃，裡頭有蔓藤遊戲區、大巨人遊戲區、魔豆造型裝置藝術等，讓民眾在遊憩過程中能彷彿置身童話故事中。
傑克冒險公園中有童話故事內的藤蔓、魔豆等造型，相當吸睛，工程總經費斥資約1787萬元，設有步道、社區活動廣場、銀青共融互動遊戲區、蔓藤遊戲區、大巨人遊戲區、魔豆造型裝置藝術，透過藤蔓遊戲區、巨人遊戲區結合周邊的植栽和景觀燈具，讓地方公共設施更加完善。
桃園市長鄭文燦表示，傑克冒險公園位於永興街連結至高城八街旁，周遭土地雖大多未開闢，但附近為住戶密集區，為提升民眾的居住品質，市府透過容積移轉及土地徵收取得該公園用地，更採用市民意見參與，才打造出該座共融式公園；另傳世景觀有限公司更捐出10棵珍貴樹種。
鄭文燦說，高城里和高明里是八德區非常典型的大社區，除今天竣工的傑克冒險公園外，未來隨鐵路地下化的進行，國際路、永豐路一路延伸至內壢地區陸續有開發計畫，周邊也會有百貨公司、國際級會議中心、音樂廳及桃園亞東醫院等建設進駐。
桃園升格直轄市後，隨共融概念發想，為滿足各年齡層、身障族遊戲需求，已開闢364座有遊戲場公園，已開放或施工中有45座共融式或特色遊戲場，今年開放的有八德傑克冒險、大溪埔頂、楊梅頭重溪柚子、大園書法橫山、平鎮新勢、平鎮雙連坡、桃園大有梯田生態公園等7座，下半年將陸續再開放6座。
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