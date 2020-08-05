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桃園農改場推香草莢加工新技術 立委湯蕙禎讚不輸進口

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎（中）今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎（中）今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供

農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定，不輸進口品質，目前國內香莢蘭栽種面積約10餘公頃，若達到量產規模，可年產4至5千公斤香草莢，取代5成進口量，產值可望達到1.2至1.5億元。

香草來自於蘭科植物香莢蘭發酵後的果莢，只要幾滴香草萃取物，就能讓各種食物的味道大幅提升，增添風味，常用於製作蛋糕、冰淇淋、巧克力等食品以及加工萃取利用，桃園區農改場自2007年引進香莢蘭種植推廣，近2年國產香草莢已陸續上市。

桃園農改場最近也突破傳統日照發酵乾燥方式，研發香草莢發酵機、改善加工製程等，不僅縮短香草莢加工製程時間、提高香氣成分香草醛的含量，同時也加強控制衛生條件，據國際標準，香草醛含量合格標準為1.6至2.4％，含量愈高品質愈佳，國產香草莢經加工香草醛含量達2.5％，與馬達加斯加、印尼等頂級產地相比已毫不遜色。

湯蕙禎今天與農友參訪，實地了解剛採收的香草莢是綠色且無香味，需經殺菁、發酵、乾燥及熟成4個階段加工，才能發揮其獨特香甜味，得耗時5、6個月，農民朋友也都期許透過農改場新開發的加工技術，可望讓辛苦栽種的香草莢發揮更高的價值。

湯蕙禎說，香草是昂貴的食用香料，有「香料皇后」之稱，國產香草莢零售價每支約1至200元，換算每公斤達3至6萬元，目前國內香草莢栽培生產分布各地，又以高屏最為密集，她認為目前台灣產量規模雖然仍在發展中，但香草莢為極具經濟價值之農作物並具有外銷潛力，國內外市場具備相當可觀之發展成長空間，農友可嘗試投入。

香草莢外觀為綠色且無香味，需經殺菁、發酵、乾燥及熟成4個階段加工，才能發揮其獨特香甜味。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
香草莢外觀為綠色且無香味，需經殺菁、發酵、乾燥及熟成4個階段加工，才能發揮其獨特香甜味。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎（中）今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
農委會桃園區農業改良場歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可拉高香草醛含量達2.5％，立委湯蕙禎（中）今天帶領40多名桃園與苗栗農民朋友到農改場參訪，對農改場的技術突破給予肯定。圖／湯蕙禎國會辦公室提供

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