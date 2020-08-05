航空城拆遷戶蓋新家 桃市擬遴選推薦優質營造廠商

桃園航空城區段徵收案展開地上物協議價購作業，未來將進行各項拆遷、安置作業，市長鄭文燦今天主持市政會議，責請地政局與工務局同步進行家戶調查，確認各戶欲選擇領取拆遷補助、安置街廓的土地或落腳安置住宅，由於拆遷補償每坪約落在8萬5千元至9萬8千元之間，市府將遴選合格的營造廠商，推薦居民興建安置街廓住宅。

鄭文燦說，市府已發包3個基地的安置住宅共1200戶，民航局也委託市府興建1200戶至2000戶安置住宅，由於目前桃園已完成的社會住宅，其3房房型近似未來興建的安置住宅規模，從30坪、40坪至50坪都有，都發局除了製作看屋手冊，他也請都發局分梯次安排各里長至社會住宅參觀「賞屋」，讓市民透過實地更了解安置住宅模式。

至於安置街廓部分，桃園市政府已經設置安置拆遷的聯合服務中心，會協助居民興建住宅，鄭文燦也提到，目前航空城計畫區拆遷補償每坪約為8萬5千元至9萬8千元之間，優先搬遷區則會超過10萬元，有市民陳情反映該價格無法興建房屋，市府會遴選合格營造廠商，單價一坪約8萬左右，讓市民選擇優質營造廠商與安置住宅標準式樣。

鄭文燦舉例，若住戶們想要一起興建，建議可以採取標準化式樣，或是住戶們如想要個別化建築，則可選擇市府推薦的營造廠商，減少興建負擔，讓安置過程更順利。

「請同仁持續秉持同理心、將心比心推動航空城」，鄭文燦也重申，有關航空城徵收錯誤的網路謠言多，希望市府同仁不要受此影響，盡全力協助市民朋友爭取最大的權益。