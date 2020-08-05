桃捷綠線G07站考古挖掘 日治二爪磚、清代鐵道遺構現蹤

桃園捷運綠線地下段工程如火如荼，近月在G07（桃園）站區陸續挖到疑似考古遺址，包含日治時期才有的二爪磚，還有疑為清代鐵道遺留的鵝卵石排列，經文資委員現勘，日前通過2項發掘計畫；市府捷運工程局表示，預計進行影像留存、翻模與提取保存，未來將遺址文物留在桃園新站展示，地方文史團體給予肯定，若文資價值確定，將是桃園史上第一個近代考古遺址。

捷運綠線G07站施工團隊已委請專業考古團隊進駐，另經桃園市文資審議委員會委員現勘、開會，已通過「大樹林疑似考古遺址（桃園火車站舊站南方第二月台南側軌道）搶救發掘計畫」及「桃園火車站舊站疑似清代鐵道遺構（G07站體部分）清理發掘計畫」，要求施工單位在疑似遺址範圍內施工須符合文資法規，未來如鐵道局、台鐵局在進行鐵路地下化於桃園車站及周邊施工時，也要依文資法規定施工。

市府文化局專門委員魏淑真說，在工區發現的日治時代二爪磚，疑為車站附屬設施如廁所等建物殘跡，另也發現鵝卵石排列，疑為清代鐵道遺留構造，都須再行清理與爬梳歷史資料才能確認是否為遺址，由於捷運綠線為市府重大工程之一，捷工局若有發現任何疑似文物，皆有主動通報，與文化局保持密切聯繫，推展建設注重文資保存。

市府捷運工程局土木建築科長李日強說，預計運用高精密影像保存技術記錄並翻模、提取，留存文化遺構，至於今天展開的連續壁施作地點不影響文化遺構挖掘，連續壁經過監看也暫無發現文資遺址，下挖時將持續監看，一有發現皆會依照程序提送，目前捷運綠線工程進度未受影響，未來會視發掘情形適時變更施工方式與施工配置。

陽明一街實驗工坊在2016年向市府提報疑似大樹林遺址，對於考古團隊陸續挖掘出文史遺構，相當興奮，負責人藍博瀚說，桃園已有很長一段時間沒有發現遺址，且過去重大工程也少見發現日治、清代時期遺構，顯見在大型開發工程進行前考古試掘相當重要，也樂見未來這些遺址文物經適當規畫，有朝一日在新站能重現，他相當支持。