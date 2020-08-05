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X-park水族館7日開幕 警提避塞車3招行車路線出爐

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，因應本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，輕鬆玩不掃興。記者曾增勳／攝影
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，因應本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，輕鬆玩不掃興。記者曾增勳／攝影

桃園市青埔特定區X-park八景島水族館後天7日開幕，繼IKEA桃園店、新光影城、和逸飯店相繼開幕後，X-park水族館開幕後青埔景點全部開張，市警局交通大隊今天下午表示，因應X-park水族館各景點全區開幕，本周五到周日3天預估引爆人潮、車流湧入，警方提避開塞車3 招祕訣，建議遊客搭高鐵、機捷大眾運輸，車輛開到文中三停車場轉乘免費接駁車前往輕鬆遊玩。

桃園市青埔特定區有全台最大華泰名品城OUTLET商城，繼IKEA桃園店最大旗艦店7月23日開張，新光影城、和逸飯店7月底相繼開幕後，X-park八景島水族館8月7日開幕，完成青埔特區景點遊玩、購物一次玩，成為今夏最亮旅遊景點。

市警局交大隊長洪志朋表示，Xpark水族館開幕，青埔特區旅遊景點全區開幕，本周五起到周日3天勢將湧現車流人潮，水族館、影城、飯店停車場外，X-park水族館旁規畫1處臨時露天停車場，為避免開幕交通壅塞，市警局提出避開塞車3秘訣「事先預約、大眾運輸、交通分流」，規畫引導車輛前往文中三停車場轉乘免費接駁車。

市警局交大表示，Xpark水族館採預約制，目前假日熱門時段門票已售罄，尚未購票遊客須預約其他時間，否則無法進入，預約成功遊客，最好利用大眾運輸前往，搭高鐵、機到桃園站下車，步行10分鐘，不必擔心塞車、找停車位之苦。

若自行開車前往車主，可利用國道2號大竹交流道，沿台31線高鐵北路，在高鐵北路與領航南、北路口右轉領航北路，前往置地廣場的Xpark水族館及新光影城、和逸飯店停車場停車，新竹以南遊客建議設定導航到文中三停車場，再轉乘免費接駁車前往Xpark水族館，請駕駛人遵從交通引導。

桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，因應本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，輕鬆玩不掃興。記者曾增勳／攝影
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，因應本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，輕鬆玩不掃興。記者曾增勳／攝影
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝
桃園市青埔X-park八景島水族館7日開幕，本周五到周日3天將引爆車流人潮，警方提避開塞車3招秘訣，規畫行車交通動線出爐。記者曾增勳／翻攝

停車場 Xpark水族館 高鐵

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