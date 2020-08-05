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大湖老人隨手做運動 稻香雙節棍環保又健康
苗栗縣大湖鄉衛生所推動高齡及失智友善社區，利用廢棄稻稈製作「稻香雙節棍」，可以隨手敲拍打，變身彈力帶運動，兼具環保又健身功能，衛生所今天新發表，大受老人家歡迎，他們小試身手，直說聞著熟悉的稻香，可以更開心多做隨手運動。
大湖衛生所今天辦理「銀髮無畏新生活─迎向陽光向未來」系列活動，「稻香雙節棍─拉出健康」發表會，衛生所配合稻香雙節棍，發展出捶、編、紮、搓、揉、纏等技法，參加老人跟著老師伸展、放鬆，都興致勃勃，沒想到農村稻草稈可以變身運動器材，將會多多利用。
大湖鄉衛生所主任張予緁說，全縣老人人口比率16.7%，其中大湖鄉21.23%，比率第4高，平均5人就有1人是老人，鄉親多數務農，種植蔬果草莓及雜作等，老人除了農作，較少有許多活動，甚至有些老人因生理機能退化，長時間在家吃飯配電視，因此推動活躍老化活動，希望增進老人健康及生活品質，延緩老化、衰弱及失能速度。
稻香雙節棍來自大湖衛生所護理長謝庭幼發想稻香雙節棍，她指出，苗栗縣是農業大縣，稻稈處理傷腦筋，經常被當廢棄物丟掉，甚或放火燒掉，因此善用稻稈細長柔靭的特質，加上日常生活到處可見的橡皮筋，發明稻香雙節棍，可以拍打及當彈力帶利用，兼具環保及運動功能，可以申請專利推廣。
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