大湖老人隨手做運動 稻香雙節棍環保又健康

苗栗縣大湖鄉衛生所推動高齡及失智友善社區，利用廢棄稻稈製作「稻香雙節棍」，可以隨手敲拍打，變身彈力帶運動，兼具環保又健身功能，衛生所今天新發表，大受老人家歡迎，他們小試身手，直說聞著熟悉的稻香，可以更開心多做隨手運動。

大湖衛生所今天辦理「銀髮無畏新生活─迎向陽光向未來」系列活動，「稻香雙節棍─拉出健康」發表會，衛生所配合稻香雙節棍，發展出捶、編、紮、搓、揉、纏等技法，參加老人跟著老師伸展、放鬆，都興致勃勃，沒想到農村稻草稈可以變身運動器材，將會多多利用。

大湖鄉衛生所主任張予緁說，全縣老人人口比率16.7%，其中大湖鄉21.23%，比率第4高，平均5人就有1人是老人，鄉親多數務農，種植蔬果草莓及雜作等，老人除了農作，較少有許多活動，甚至有些老人因生理機能退化，長時間在家吃飯配電視，因此推動活躍老化活動，希望增進老人健康及生活品質，延緩老化、衰弱及失能速度。