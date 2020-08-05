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新竹竹塹中元城隍祭18日登場 美食地圖集章送好禮

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市都城隍廟的陰陽司公已出神龕，為農曆七月一日的夯枷解厄活動暖場。記者黃瑞典／攝影
新竹市都城隍廟的陰陽司公已出神龕，為農曆七月一日的夯枷解厄活動暖場。記者黃瑞典／攝影

新竹市竹塹中元城隍祭18日登場，除了開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動，市府與周邊17家店家推出美食地圖及集章換城隍祭紀念品，部分店家也推出城隍祭限定包裝，副市長沈慧虹歡迎大家踴躍參加，消災祈福並感受竹市的宗教文化，品嘗廟口小吃與巷弄美食。

竹塹中元城隍祭系列活動今天在都城隍廟舉行啟動儀式，並宣布活動內容及日程，沈慧虹說，市府與都城隍廟第6年合作舉辦竹塹中元城隍祭，推廣在地宗教與文化，雖然新冠肺炎疫情仍很緊張，只要做好防疫措施，相信宗教文化可以撫慰及洗滌人心。

竹塹中元城隍祭系列活動包括18日（農曆六月卅日）的「福門大開，神鬼啟航」，19日（農曆七月一日）「揪團夯枷，消災厄」，31日（農曆七月十三日）「查夜暗訪，祈福平安」及9月2日（農曆七月十五日）的「城隍威巡，遶境賑孤」。

都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，奉旨賑孤活動從1853年開始，逐漸演變成遶境賑孤活動，至今已有百餘年歷史，夯枷解厄象徵贖清自身罪惡，化解前世累積的孽障，每年參加人數愈來愈多，去年約2300人參加，今年已有上千人報名，預估會比去年多，因應疫情希望多透過網路報名，詳情可至官網

市府民政處長倪冠勛說，竹塹中元城隍祭已成新竹人重要的宗教盛會，許多在地店家紛紛推出與竹塹中元城隍祭相關的限定包裝，例如新竹米樂米粉、知名炸雞店戲棚下都推出城隍祭限定包裝商品。

市府民政處指出，整個農曆七月(8月18日至9月16日)也結合17家店家推出美食地圖活動，在都城隍廟及5家店家蓋章集滿6個，可獲竹塹中元城隍祭的紀念毛巾，詳情可上「新竹市 新鮮事」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁查詢。

新竹市竹塹中元城隍祭系列活動今天在都城隍廟舉行啟動儀式，有開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動。記者黃瑞典／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭系列活動今天在都城隍廟舉行啟動儀式，有開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動。記者黃瑞典／攝影
新竹市部分店家配合竹塹中元城隍祭推出限定商品。圖／市府提供
新竹市部分店家配合竹塹中元城隍祭推出限定商品。圖／市府提供

新竹 城隍廟 遶境

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