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住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，洗衣機、電視及燈具產品須具「節能標章」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，洗衣機、電視及燈具產品須具「節能標章」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府參與經濟部「108年度縣市節電激勵活動競賽」，獲得執行成效銀獎及500萬獎勵金，為鼓勵民眾響應節電工作，同時關懷弱勢夥伴，縣府利用獎金辦理中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，即日起受理申請，縣府籲請符合資格者把握機會。

中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，補助對象是設籍的中低收入戶及低收入戶，項目包括冰箱、冷氣、洗衣機、電視汰舊換新補助及燈具購置補助，冷氣及冰箱須能源局核准登錄「節能效率分級」標示為1級或2級的產品，洗衣機、電視及燈具產品須具「節能標章」。

補助採申請制，縣府通知符合資格後再行購買，預計補助每戶60%購置費用，且每戶以2.5萬元為上限，中低收入戶預計補助額度150萬元，低收入戶預計補助額度300萬元，名額有限，洽詢電話037-559916。

苗栗縣中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，冷氣及冰箱須能源局核准登錄「節能效率分級」標示為1級或2級的產品。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣中低及低收入戶住宅節能設備補助計畫，冷氣及冰箱須能源局核准登錄「節能效率分級」標示為1級或2級的產品。圖／苗栗縣政府提供

低收入戶 冰箱

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