快訊

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心八字回應

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他以子女及作育英才為榮 詹益良獲苗栗縣模範父親表揚

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。記者范榮達／攝影
國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。記者范榮達／攝影

國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，他為故鄉貢獻所學，讓鄉下孩子有機會，成為社會的中堅份子，「我想也算是另類模範父親啦！」，他今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。

父親節將屆，苗栗縣政府今天在第一辦公大樓大廳，表揚18鄉鎮市模範父親及好人好事代表，縣長徐耀昌、太太蔡麗卿連袂出席，頒發「父德楷模」、「善舉可風」賀匾及禮品等，模模父親及人好事代表的家人獻花、合照，一起分享榮耀，場面熱鬧溫馨。

卓蘭鎮模範父親代表詹益良分享說，大學畢業後，回鄉教數學，最忙時曾周排40幾堂課，雖然身體很累，但心裡很滿足，因為是在為卓蘭的未來培育人才，期間曾有機會被邀請到泰國擔任企業總經理，但幾經考慮後，還是留下來了，並以作育英才為榮。

他3個小孩子帶在身邊教，長子4、5歲時一拿到玩具不到1小時就拆光光，他本來很生氣，但後來長子又很有耐心一一組回去，發現有DIY及研究潛力，果然，現在的工作就是負責美商INTEL在台的研發中心窗口，長女從小對作文及演講在行，目前和丈夫在保險公司擔任處經理，業績全省數一數二，次子從小成績很好，國立成大研究所畢業後，曾被延攬至工研院工作5年，後來又被挖角到現在的公司擔任研發中心經理。

今年表揚的模範父親代表名單，還有頭份市楊錦玉、三灣鄉張瑞鳳、竹南鎮呂文發、獅潭鄉黃韞溪、銅鑼鄉謝清耀、苗栗市陳衡嶽、南庄鄉潘榮光、公館鄉傅家木、大湖鄉吳正城、三義鄉孫炳郎、後龍鎮曾錦芳、通霄鎮

陳溪松、頭屋鄉彭木貴、苑裡鎮蔣竹旺、西湖鄉彭集福、造橋鄉黃德榮、泰安鄉田純賢。

好人好事代表名單，有公館鄉曾鼎木、大湖鄉吳徐碧玉、苗栗市謝其光、後龍鎮陳邱美麗、西湖鄉湯淳堯、頭屋鄉葉桂明、竹南鎮徐榮發、頭份市曾玉增、銅鑼鄉彭貴湧、苑裡鎮劉龍華、獅潭鄉劉勝發、三義鄉溫文錦、卓蘭鎮彭源進、三灣鄉李蓬財、南庄鄉陳武宏、泰安鄉江敏花、造橋鄉劉玉英、通霄鎮羅錦郎。

國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。記者范榮達／攝影
國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。記者范榮達／攝影

南庄 苗栗縣

延伸閱讀

旅日職棒明星陽岱鋼 父親與教練同台榮獲模範父親

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

苗栗縣頭屋鄉停氣影響2000多戶 用戶要注意

汐止兩位「蘇春隆」模範父親 同名同姓相見歡

相關新聞

新竹竹塹中元城隍祭18日登場 美食地圖集章送好禮

新竹市竹塹中元城隍祭18日登場，除了開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤系列活動，市府與周邊17家店家推出美食地圖及集章...

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

苗栗縣政府參與經濟部「108年度縣市節電激勵活動競賽」，獲得執行成效銀獎及500萬獎勵金，為鼓勵民眾響應節電工作，同時關...

桃市龜山大坪頂停水2天 影響900戶請市民儲水備用

桃園市政府經發局今天下午公告，自來水公司第2區管理處辦理龜山區公西小區管線汰換工程施工，7、8日2天的上午10時到下午6...

富岡鐵道藝術節8月14日登場 2裝置藝術搶先曝光

桃園市文化局主辦首屆「2020富岡鐵道藝術節」8月14日在楊梅富崗火車站登場，於車站周邊規劃22件裝置藝術，其中「女力無...

新竹特教學校旁空地閒置11年 地方爭取活化

國立新竹特殊教育學校位於新竹縣竹北市高鐵特區內，校旁一塊約0.45公頃土地閒置11年，為爭取特教生權益，立委邱泰源立委服...

助精障者就業 樂桃桃庇護工場搭三倍券滿額送優惠

桃園療養院附設樂桃桃庇護工場致力輔助精障學員就業，招牌餐點包括烘焙蛋糕及堅果等多樣手工產品，全不添加防腐劑和人工化學品，...

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

桃園捷運綠線GC03標地下段工程途經站前精華區，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，該站開挖深度逾40公尺，採逆打...

林智堅到台南行銷新竹 搭乘遊艇取經

新竹市長林智堅率團隊行銷將在10月1日登場的台灣設計展，今天來到台南，並搭乘遊艇欣賞安平海景。台南市長黃偉哲也趁機推銷台...

台東受困陷阱負傷錦屏母熊恢復良好 野放日子愈來愈近

今年4月下旬受困陷阱、傷及雙前肢的台東錦屏母熊，在屏東科技大學保育類野生動物收容中心專業的獸醫團隊3個多月來悉心照料下，...

榮華壩免「除壩」 北水局：已有防淤對策

前內政部長、水利土木工程教授李鴻源日前談三峽大壩安全問題時，指出台灣水庫也有隱憂，基於使用壽命和安全考量，石門水庫上游的...

哈格比路過 送石門水庫250萬噸水

「哈格比」颱風前天在桃園市區雨勢不小，不過石門水庫集水區降雨不顯著，水庫上游集水區10個雨水量監測站平均值為12.8毫米...

隨時學英語 竹市打造AR實境

配合2030年雙語國家的目標，新竹市政府即日起提供5萬個遊台灣學英語App帳號給全市國中、小學師生使用，在特定地點打開A...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。