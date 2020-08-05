他以子女及作育英才為榮 詹益良獲苗栗縣模範父親表揚

國立卓蘭高中退休老師詹益良以自己3個孩子的成就，及作育英才30餘年的學生表現為榮，他為故鄉貢獻所學，讓鄉下孩子有機會，成為社會的中堅份子，「我想也算是另類模範父親啦！」，他今天接受苗栗縣政府表揚模範父親代表。

父親節將屆，苗栗縣政府今天在第一辦公大樓大廳，表揚18鄉鎮市模範父親及好人好事代表，縣長徐耀昌、太太蔡麗卿連袂出席，頒發「父德楷模」、「善舉可風」賀匾及禮品等，模模父親及人好事代表的家人獻花、合照，一起分享榮耀，場面熱鬧溫馨。

卓蘭鎮模範父親代表詹益良分享說，大學畢業後，回鄉教數學，最忙時曾周排40幾堂課，雖然身體很累，但心裡很滿足，因為是在為卓蘭的未來培育人才，期間曾有機會被邀請到泰國擔任企業總經理，但幾經考慮後，還是留下來了，並以作育英才為榮。

他3個小孩子帶在身邊教，長子4、5歲時一拿到玩具不到1小時就拆光光，他本來很生氣，但後來長子又很有耐心一一組回去，發現有DIY及研究潛力，果然，現在的工作就是負責美商INTEL在台的研發中心窗口，長女從小對作文及演講在行，目前和丈夫在保險公司擔任處經理，業績全省數一數二，次子從小成績很好，國立成大研究所畢業後，曾被延攬至工研院工作5年，後來又被挖角到現在的公司擔任研發中心經理。

今年表揚的模範父親代表名單，還有頭份市楊錦玉、三灣鄉張瑞鳳、竹南鎮呂文發、獅潭鄉黃韞溪、銅鑼鄉謝清耀、苗栗市陳衡嶽、南庄鄉潘榮光、公館鄉傅家木、大湖鄉吳正城、三義鄉孫炳郎、後龍鎮曾錦芳、通霄鎮

陳溪松、頭屋鄉彭木貴、苑裡鎮蔣竹旺、西湖鄉彭集福、造橋鄉黃德榮、泰安鄉田純賢。