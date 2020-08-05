富岡鐵道藝術節8月14日登場 2裝置藝術搶先曝光

桃園市文化局主辦首屆「2020富岡鐵道藝術節」8月14日在楊梅富崗火車站登場，於車站周邊規劃22件裝置藝術，其中「女力無敵靚媽＆哈唄頑童酷爸」及「光霰」兩件作品，今天在車站廣場及旁邊早期碾米廠搶先曝光；主辦單位也預告，於開幕日當天舉辦「造街」活動，重現富崗車站往日繁華。

富岡鐵道藝術節於8月14日起至30日，活動期間除了有表演音樂及主題活動，另於車站周邊規劃22件裝置藝術，其中14件為今年新的創作，其他則為2019年地景藝術節留下的作品，包括這次活動的一大亮點，由地景藝術節的人氣作品「粼粼波光、翩翩白影」增設100隻小白鷺鷥，利用風力產生動能起舞，大小白鷺鷥齊飛，呈現富岡多樣活潑的生態景色。

文化局長莊秀美表示，富岡因鐵道而興盛，現存百年傳統生活方式，反成了現代社會值得探訪的景點，為了打造「鐵道文化」節慶品牌，規劃「富岡鐵道藝術節」，以「鐵道型態」與「生活空間」角度創作，期待藉由藝術創作融入環境，激發居民對生活空間認同，營造鐵道特色文化並落實藝術深耕。

主辦單位指出，富崗車站最早於日據時期興建，促使富崗地區成為稻米集散中心，車站周邊碾米廠林立，帶動地方經濟發展，也形成特殊的「趕集文化」。開幕當天將規劃「造街」活動，局部還原過去車站前的繁榮景象。

今天登場的作品有「女力無敵靚媽＆哈唄頑童酷爸」，由臺鐵火車機電維修的葉時進與黑手老師傅龍盛鈺，利用汽缸、空氣彈簧、風鋼等火車報廢零件組裝焊接，打造共重達1500公斤的一家四口人偶造型，想藉由卡通人物告訴大家人世間無論精采、辛酸、苦痛或再忙再累，都要珍惜與親人相處的時光。

龍盛鈺指出，早年物資缺乏，臺鐵機廠維修人員愛物惜物，收集報廢鋼材，重新組裝，焊接製成機器人藝術品，可說是臺灣早期勞動藝術代表作。