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新竹特教學校旁空地閒置11年 地方爭取活化

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國立新竹特殊教育學校位於新竹縣竹北市高鐵特區內，校旁一塊約0.45公頃土地長期閒置。記者陳斯穎／攝影
國立新竹特殊教育學校位於新竹縣竹北市高鐵特區內，校旁一塊約0.45公頃土地長期閒置。記者陳斯穎／攝影

國立新竹特殊教育學校位於新竹縣竹北市高鐵特區內，校旁一塊約0.45公頃土地閒置11年，為爭取特教生權益，立委邱泰源立委服務處接獲竹北市民代表蔡蕥鍹陳情後，今天與相關單位前往學校了解情況。縣府教育處表示，此地為文特用地，因地目不符無法興建特教資源中心，最近鐵道局辦理高鐵特區財務結算，預計今年底結算，結算後縣府就可變更使用目的，展開特教資源相關規畫。

新竹特教學校用地原為交通部竹北高鐵新竹站特定區內都市計畫文特用地，交通部在2007年同意無償撥用給縣府，縣府提供土地使用權，交由教育部管理，教育部在此籌設國立特教學校，縣府在2010年向教育部協議拿回0.89公頃土地，2015年以0.445公頃興建風雨球場，另半土地則閒置至今。

蔡蕥鍹指出，根據教育處今年7月15日特教生人數概況統計，竹縣特教生有3230人，竹北市就有1075名特教生，但新竹縣特教中心設在新豐鄉山崎國小，竹北有許多特教生需要早療服務或使用特教資源協助，家長卻必需將孩童送到鄰近的新竹市。

教育處特教科長范貴嬋表示，剩餘的0.45公頃，縣府一直以來都有規畫設置特教資源中心，但因此地為文特用地，使用目的不符，因此土地才會閒置，因為是無償撥用，若調整土地使用分區須交還土地再購回，才能變更、運用，但最近高鐵特區財務將結算，結算後機關用地就會無償撥用給縣府，就可變更使用目的，規畫設置特教資源中心及早療機構。

范貴嬋也說，特教學校也提到家長反映特教生遊戲設施不足，教育處希望共贏，將中心一樓給特教學校使用，二、三樓則給特教資源中心及早療機構進駐，將這塊地充分使用。目前特教資源中心佔用山崎國小9間教室，希望未來能統籌搬至竹北，以方便照顧特教生需求。

國立新竹特殊教育學校旁一塊約0.45公頃土地長期閒置，竹北市民代表蔡蕥鍹（右四）今天與相關單位前往學校了解情況。記者陳斯穎／攝影
國立新竹特殊教育學校旁一塊約0.45公頃土地長期閒置，竹北市民代表蔡蕥鍹（右四）今天與相關單位前往學校了解情況。記者陳斯穎／攝影

新竹 高鐵 教育部

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