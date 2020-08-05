助精障者就業 樂桃桃庇護工場搭三倍券滿額送優惠

桃園療養院附設樂桃桃庇護工場致力輔助精障學員就業，招牌餐點包括烘焙蛋糕及堅果等多樣手工產品，全不添加防腐劑和人工化學品，這次搭上振興券，推出以200元、500元振興卷享用樂桃桃服務或購買商品，即加碼贈送20元或50元，放大優惠。

樂桃桃庇護工場位於桃療院內，自民國96年至今致力於精障學員庇護性就業服務，共服務24位身心障礙者，其中有17位為精神障礙者。桃療表示，在樂桃桃病情穩定工作的學員平均工作期達到約6至7年，佔桃園市庇護工場服務精障者的最大宗，以工作期間來看也是最穩定。

桃療指出，精障者在就業市場屢屢受到歧視、無法全心投入就業，工場訓練精障員工生產烘焙及早午餐點，烘焙產品美味可口，如南瓜吐司、堅果塔禮盒都是招牌餐點，另外，樂桃桃的汽車美容庇護工場也提供了優質的汽車美容與洗車打蠟服務，讓附近的民眾相當滿意，經常會開車到洗車坊讓庇護員工洗車。

桃療院長邱献章更經常鼓勵洗車坊的庇護員工，要將顧客的車子當自己的車子來清潔，使顧客覺得對車子的愛惜與愛護，這樣才能讓顧客安心願意把車子開過來洗車。樂桃桃負責人唐世芬則說，這些禮盒是和優質的洗車服務是樂桃桃身障庇護員工就業的成果，裡面有庇護員工如何從病人角色努力轉變成工作者，復元回歸社會令人感念的人生起伏。