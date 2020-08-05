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桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影

桃園捷運綠線GC03標地下段工程途經站前精華區，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，該站開挖深度逾40公尺，採逆打工法，未來將與鐵路地下化、捷運棕線共構，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀；由於站區日前挖出疑似歷史遺構，鄭也強調，將配合遺構提取作業，讓文化搶救保存與捷運工程並行。

捷運綠線是桃園首條自辦捷運綠線，全長27.8公里將設21座車站，其中斥資190億元的捷運綠線GC03標去年7月15日開工，陸續著手沿線車站出入口工程，G07站再經拆除桃園舊站後，已展開連續壁開挖前置作業，整體工程進度1.65%，略超前0.18%。

捷運綠線G07站為地下6層結構，為了減少界面銜接並縮短未來鐵路地下化工期，目前將一併施作鐵路地下化桃園站區的部分結構體，捷工局長陳文德說，G07站為目前國內開挖最深的捷運車站，為了強化施工安全性及減少對鄰房的影響，結構體採用逆打工法，利用已施作牆版作為擋土措施，穩定結構、提高勁度，施工也不受天候影響。

捷工局土木建築科長林日強簡報說明，逆打工法由上而下一邊開挖一邊做結構體，比傳統工法來的穩定，結構體施工作業在覆蓋環境下，施工所產生噪音及震動對鄰近環境影響可減少，但工法也有缺點，就是施工得在較侷限空間，且缺乏光照。

由於G07站將是三鐵共構重要車站，胡湘麟也受邀參與見證連續壁動工，他說，未來桃園站將是鐵路在上、捷運在下，目前先由市府捷運工程局打頭陣，由於考慮到未來鐵路地下化施作，鐵道局也與捷運局有充分溝通，預留介面後，鐵道局會接續辦理。

陳文德說，連續壁工程將分2階段進行，預計明年上半年完成，接著將接續進行鋼支柱安裝及結構體施作，期盼在2026年底打造全新的桃園車站，未來中正路也將打通。

「辛苦過去，建設會留下來！」鄭文燦說，目前有開挖發現劉銘傳時期籌建的清代車站遺構，市府將小心翼翼保存提取，由於該站將是全台開挖最深站體，未來將和鐵路地下化接管，他會親自督導工程進度，勉勵工程人員全力以赴，他相信未來配合車站周邊土地開發，引進商業發展，這裡將成為三鐵共構的「都市之心」。

桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，將下挖地下六層。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，將下挖地下六層。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站有挖出疑似歷史遺構，市府強調將依文資法施工。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站有挖出疑似歷史遺構，市府強調將依文資法施工。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦（中）、鐵道局長胡湘麟（右二）與市府捷運工程局長陳文德（左二）等人軌道願景館參訪復刻的桃園車站月台。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦（中）、鐵道局長胡湘麟（右二）與市府捷運工程局長陳文德（左二）等人軌道願景館參訪復刻的桃園車站月台。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工並焚香祈福。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工並焚香祈福。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，鐵道局長胡湘麟受邀出席。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，鐵道局長胡湘麟受邀出席。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影
桃園捷運綠線GC03標地下段工程啟動，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，採逆打工法，市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟等人今見證連續壁動工第一刀。記者張裕珍／攝影

捷運 鐵路地下化 打工

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