快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅到台南行銷新竹 搭乘遊艇取經

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新竹市長林智堅今到台南行銷台灣設計展，與台南市長黃偉哲（左）搭乘遊艇，欣賞安平濱海風光。記者鄭惠仁／攝影
新竹市長林智堅今到台南行銷台灣設計展，與台南市長黃偉哲（左）搭乘遊艇，欣賞安平濱海風光。記者鄭惠仁／攝影

新竹市長林智堅率團隊行銷將在10月1日登場的台灣設計展，今天來到台南，並搭乘遊艇欣賞安平海景。台南市長黃偉哲也趁機推銷台南，他表示，台南振興3倍券抽獎，最大獎是房子，花兩百塊就能抽獎，鼓勵大家多來消費。

黃偉哲說，台南有南科、新竹有竹科，而竹科的朋友來台南出差的時候，有兩個選擇，一是住亞果的遊艇，並開開船在附近走一走，第2種方式，就是在台南有自己的房子。現在台南有振興3倍券抽獎活動，最大獎是價值600多萬元的房子，而且只要花兩百塊就可抽獎，若花兩萬元就有100組抽獎機會。

黃偉哲強調，台南安平有遊艇港，也是未來發展上的軸心，附近還有低度開發的漁光島，有美麗的月牙灣。另安平老街有古蹟、美食，都是最佳觀光去處。

台南是林智堅的第5站，黃偉哲表示，飽覽了西海岸風光，再到台東去的時候，就會看到每個城市不同特色，即便台灣這麼小、這麼相近，還是可以發展自己的特色與風味。黃偉哲感謝林智堅來台南，他說，10月1日也會去新竹看台灣設計展，到時候兩個城市的交流，一定會有許多彼此可學習的地方。

林智堅除為10月1日至11日在新竹市舉行的台灣設計展行銷，並表示，新竹有南寮漁港，安平亞果遊艇港的模式，是值得學習的地方。，

新竹市長林智堅今到台南行銷台灣設計展，與台南市長黃偉哲（左）搭乘遊艇，欣賞安平濱海風光。記者鄭惠仁／攝影
新竹市長林智堅今到台南行銷台灣設計展，與台南市長黃偉哲（左）搭乘遊艇，欣賞安平濱海風光。記者鄭惠仁／攝影

新竹 黃偉哲 遊艇

延伸閱讀

南市衛生局長爆婚外情 黃偉哲：下班的事...待司法調查

宣傳台灣設計展 林智堅訪嘉義

來嘉義市參訪 林智堅：黃敏惠是值得學習的政治前輩

西南風影響南部恐強降雨 黃偉哲要求加強防汛

相關新聞

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

桃園捷運綠線GC03標地下段工程途經站前精華區，指標的G07（桃園）站今起展開連續壁工程，該站開挖深度逾40公尺，採逆打...

林智堅到台南行銷新竹 搭乘遊艇取經

新竹市長林智堅率團隊行銷將在10月1日登場的台灣設計展，今天來到台南，並搭乘遊艇欣賞安平海景。台南市長黃偉哲也趁機推銷台...

台東受困陷阱負傷錦屏母熊恢復良好 野放日子愈來愈近

今年4月下旬受困陷阱、傷及雙前肢的台東錦屏母熊，在屏東科技大學保育類野生動物收容中心專業的獸醫團隊3個多月來悉心照料下，...

榮華壩免「除壩」 北水局：已有防淤對策

前內政部長、水利土木工程教授李鴻源日前談三峽大壩安全問題時，指出台灣水庫也有隱憂，基於使用壽命和安全考量，石門水庫上游的...

哈格比路過 送石門水庫250萬噸水

「哈格比」颱風前天在桃園市區雨勢不小，不過石門水庫集水區降雨不顯著，水庫上游集水區10個雨水量監測站平均值為12.8毫米...

隨時學英語 竹市打造AR實境

配合2030年雙語國家的目標，新竹市政府即日起提供5萬個遊台灣學英語App帳號給全市國中、小學師生使用，在特定地點打開A...

農產打樣中心啟用 可帶頭開發產品

苗栗區農業改良場斥資550萬元設置的農產加值打樣中心昨天揭牌啟用，農委會副主委陳駿季及苗栗農改場場長呂秀英等人期待中心起...

竹縣推智慧照顧系統 延緩長者退化

新竹縣政府結合經濟部工業局、科技公司等2年來投入4千萬元設置智慧化照顧互動式延緩老化系統，已在10家日照中心、8家巷弄長...

容器藏孑孓 最高罰1.5萬元

桃園市已累計13例本土、6例境外移入登革熱確診個案，市府公告全市納為防疫範圍，容器與積水處發現孑孓就開罰，最高罰1萬5千...

住宅補貼資格放寬 桃園湧申辦人潮

今年度第1次住宅補貼昨天開始受理申請，最受歡迎的租金補貼因資格放寬，桃園市府住宅發展處湧入申辦人潮，首日收件達1349件...

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

國民黨立委陳超明被控涉及收賄案今天遭收押，他在苗栗海線扎根甚深，更代表國民黨3連霸贏得立委選戰，涉案官司不但恐影響未來政...

桃園新增105間農地違章全台最多 市府喊冤：與實際有誤

經濟部7月底公布，2016年5月20日後新增農地違規工廠位置和面積，以桃園市新增105間農地工廠、面積逾40公頃，是全台...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

廖國棟收押接班布局生變 台東藍營政治版圖激起漣漪

5萬人中籤 500三倍券可換800新北特惠券

化解「火車不來」民怨 林右昌：輕軌跟火車不一定2擇1

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。