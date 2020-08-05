林智堅到台南行銷新竹 搭乘遊艇取經

新竹市長林智堅率團隊行銷將在10月1日登場的台灣設計展，今天來到台南，並搭乘遊艇欣賞安平海景。台南市長黃偉哲也趁機推銷台南，他表示，台南振興3倍券抽獎，最大獎是房子，花兩百塊就能抽獎，鼓勵大家多來消費。

黃偉哲說，台南有南科、新竹有竹科，而竹科的朋友來台南出差的時候，有兩個選擇，一是住亞果的遊艇，並開開船在附近走一走，第2種方式，就是在台南有自己的房子。現在台南有振興3倍券抽獎活動，最大獎是價值600多萬元的房子，而且只要花兩百塊就可抽獎，若花兩萬元就有100組抽獎機會。

黃偉哲強調，台南安平有遊艇港，也是未來發展上的軸心，附近還有低度開發的漁光島，有美麗的月牙灣。另安平老街有古蹟、美食，都是最佳觀光去處。

台南是林智堅的第5站，黃偉哲表示，飽覽了西海岸風光，再到台東去的時候，就會看到每個城市不同特色，即便台灣這麼小、這麼相近，還是可以發展自己的特色與風味。黃偉哲感謝林智堅來台南，他說，10月1日也會去新竹看台灣設計展，到時候兩個城市的交流，一定會有許多彼此可學習的地方。