台東受困陷阱負傷錦屏母熊恢復良好 野放日子愈來愈近

今年4月下旬受困陷阱、傷及雙前肢的台東錦屏母熊，在屏東科技大學保育類野生動物收容中心專業的獸醫團隊3個多月來悉心照料下，傷勢恢復良好，距離野放日子愈來愈近。

林務局台東林區管理處表示，錦屏母熊缺指的左前肢及原先腫脹壞死的右前肢經多次手術與清創後，癒合良好、功能性逐漸改善，體重已由剛救援時的52公斤增加到64公斤左右。

隨著錦屏母熊傷勢漸入佳境，也發揮牠闖蕩大自然的能力，換到大型籠舍後，隨著復原情況越來越好，牠在籠舍內四處攀爬能力也讓人感到驚喜。

台東林區管理處表示，透過監視鏡頭可以看到錦屏母熊展現了許多運用核心肌群的高難度動作，還有一幅用雙前肢撐住籠子、後腳抵住牆壁，上下移動的畫面，確實提供了有利於規劃野放時程的正面訊息。