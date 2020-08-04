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桃園新增105間農地違章全台最多 市府喊冤：與實際有誤

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
桃園近年出現不少農地違規工廠，市府強調若為農地大型違章工廠新建「即報即拆」。本報資料照
桃園近年出現不少農地違規工廠，市府強調若為農地大型違章工廠新建「即報即拆」。本報資料照

經濟部7月底公布，2016年5月20日後新增農地違規工廠位置和面積，以桃園市新增105間農地工廠、面積逾40公頃，是全台最多。桃園市政府今天發出聲明稿，強調數據與實際有誤，預定8月完成圖資比對，再進行現地清查，違者將強制拆除。

市府指出，該105家為「疑似」違規工廠，為委外初步清查後向經濟部提報的數據，皆須再現場調查始可確定，至於該疑似工廠占農地面積共7公頃，並非逾40公頃。

至於2016年5月20日後，市府建管處列管農地疑似違規工廠計28件，占地共2.2公頃，市府經發局預定於8月完成圖資比對，再進行現地清查。市長鄭文燦已要求，為避免農地汙染及公安考量，經查詢比對確定為2016年5月20日以後的新增違建，將依工廠輔導法執行勒令停工、斷水斷電或是輔導遷廠，同時進行強制拆除作業。

農地工廠 違建

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