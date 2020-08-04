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桃園市租金補貼首日受理踴躍 收件達1384戶

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
第1波住宅補貼今天起至8月底受理申請，此次租金補貼整合單身青年及婚育租金補貼，桃園市核撥名額從往年1萬戶提高為1萬4167戶，今天吸引眾多民眾申請送件。記者張裕珍／攝影
第1波住宅補貼今天起至8月底受理申請，此次租金補貼整合單身青年及婚育租金補貼，桃園市核撥名額從往年1萬戶提高為1萬4167戶，今天吸引眾多民眾申請送件。記者張裕珍／攝影

第1波住宅補貼今天起至8月底受理申請，此次租金補貼整合單身青年及婚育租金補貼，桃園市核撥名額從往年1萬戶提高為1萬4167戶。今天不少民眾搶在第1天申請，市府統計首日受理達1384戶，預估截止受理前還會有一波申請人潮。住宅發展處指出，如審核後符合各項條件評點排序通過後，將於明年1月起每月核撥租金補貼共12個月。

租金補貼每月最高補貼4000元，單身青年則為每月最高補助3200元，每年都吸引眾多民眾申請送件。但桃園市審計處最新決算報告查核發現部分補貼租金案件重複申請，重複補助同一申請人與家庭成員，建議市府強化審核作業與查核系統勾稽功能，才能落實住宅政策與提高執行成效。

市府住宅發展處指出，各項租金補貼都以「戶」為單位，同戶籍家庭成員不得重複請領，市府除了受理營建署租金補貼，市府原民局與社會局也有分別針對弱勢原民、身障人士推出租金補貼，由於收件時還無法查對資格，因此會請申請者填寫切結書，聲明不得重複領取其餘租金補貼，去年發現有重複請領者約在個位數，實際並不多。

住發處長莊敬權說，無法在收件時剔除重複領取，用意在於讓民眾都有申請機會，若經審核確定可領取租金補貼，住發處在撥款時會主動將發放名冊轉給相關局處查對，若有重複將要求民眾放棄，只能擇一領取，通常營建署租金補貼為每月4千元，相對優渥，民眾都會選擇此項租金補貼。

由於租金補貼發放期間依租賃契約載明期間為主，不少民眾租約只到今年底或到明年年中，住宅發展處也強調，仍然會先收件審核，申請人續約之後務必要再到市府住宅發展處補件，才能延續發放租金補貼，舉例租約到明年5月，屆時應再補齊新租約，才可一路發放至明年底，不致中斷。

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