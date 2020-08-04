桃園夜市券4大夜市商機漲3成 最愛吃夜市蚵仔煎牛排

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市第一波發夜市券6千份民眾反應消費熱烈，回收攤商兌領3成， 4大夜市業績成長3成，市府加碼再發4.4萬份夜市券攤商樂觀其成。圖／市府經發局提供
桃園市第一波發夜市券6千份民眾反應消費熱烈，回收攤商兌領3成， 4大夜市業績成長3成，市府加碼再發4.4萬份夜市券攤商樂觀其成。圖／市府經發局提供

桃園市政府配合振興三倍券搶商機，加碼桃園夜市券用200元三倍券兌換400元夜市券，原定6千份夜市券民眾換光，回響熱烈，市長鄭文燦再加碼第2波4.4萬份上網抽籤，桃園、中壢、八德興仁、龍潭4大夜市攤商今天下午說，夜市券民眾使用率極高，業績大幅成長3成，吃的、喝的生意最好，市府加碼夜市券攤商樂觀其成。

市府經發局第一波發出夜市券4萬8千張（每張面額50元），統計到今天下班止，桃園、中壢、八德興仁、龍潭4大觀光夜市回收兌換夜市券數量共近1萬4千張，回收率約3成，已創造業績增加70萬元以上。桃園觀光夜市總代表程亮光表示，這波夜市券效果很好，攤商業績平均增加4成，尤以吃的最好，其中賣蚵仔煎、花枝羮攤商生意好，日前兌換500張夜市券最多。

中壢觀光夜市主委鄒年炳表示，第一波夜市券帶動消費人潮，買吃的較多，還有天熱飲料冷飲也好，攤商業績增加2、3成。龍潭觀光夜市總幹事江虎材說，夜市券帶動消費有用，攤商業績增加3成，吃的增加多，平價牛排生意最好。

市府經發局表示，第一波兌換6千份夜市券創造240萬元商機效果，市府加碼4.4萬份夜市券，改採上網登記抽籤，自8日到12日上活動網站登記，預定14日抽籤，抽中者簡訊通知，15日至19日開放中籤者上網預約領取時間及地點，歡迎民眾逛夜市消費。

桃園市第一波發夜市券（見圖）6千份反應消費熱烈，回收攤商兌領3成， 4大夜市業績成長3成，市府加碼再發4.4萬份夜市券攤商樂觀其成。圖／市府經發局提供
桃園市第一波發夜市券（見圖）6千份反應消費熱烈，回收攤商兌領3成， 4大夜市業績成長3成，市府加碼再發4.4萬份夜市券攤商樂觀其成。圖／市府經發局提供

夜市 鄭文燦

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