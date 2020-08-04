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農產加值打樣中心起帶頭作用 農產加工苗栗隊在望

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，投入特色作物加工製程研發，開發具有市場潛力產品。記者范榮達／攝影
苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，投入特色作物加工製程研發，開發具有市場潛力產品。記者范榮達／攝影

農委會苗栗區農業改良場斥資550萬元，設置的苗栗區農產加值打樣中心今天啟用。農委會副主委陳駿季、苗栗農改場長呂秀英等人期待農產加工苗栗隊，加值打樣中心起帶頭作用，投入特色作物加工製程研發，開發具有市場潛力產品，幫農民省下產品開發前投入的金錢。

立委徐志榮、陳駿季、呂秀英等人為苗栗區農產加值打樣中心揭牌。呂秀英說，打樣中心利用1978年老舊建築改造，規畫諮詢服務區、乾燥及烘焙、粉碎及碾製加工作業區，4月15日試營運至今，受理農民22人次，試打樣出桑椹米乖乖等產品。

呂秀英說，打樣中心投入特色作物加工製程研發，開發具有市場潛力產品，還會邀請國立聯合大學、國立苗栗農工、大湖農工等相關食品科系，共同培訓苗栗在地人才及推廣加工業務，還有青年農民有很多加工創意及行銷構想，也希望交流實作，建立苗栗區農產加工團隊。

陳駿季說，很多農民要打樣，但食品加工機具昂貴，不可能不知道怎麼做加工產品，就先去購置，因此農委會推動利用改良場、所，設置打樣中心，農民可以把農產品拿到打樣中心，跟研究人員討論做出最好的初級加工產品，因此農民不需要花費很多金錢試打樣，做出產品後，很放心蓋加工廠。

陳駿季表示，農委會請了專業團隊，幫小農的加工品設計外包裝，希望產品兼具內、外在美，今年年底會完稿，並讓打樣中心試用，如果滿意還可以輔導加入農民自己的標誌，更容易行銷出去。

苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，立委徐志榮（左一）等人參觀設施。記者范榮達／攝影
苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，立委徐志榮（左一）等人參觀設施。記者范榮達／攝影
苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，展示試營運期間成果。記者范榮達／攝影
苗栗區農產加值打樣中心今天啟用，展示試營運期間成果。記者范榮達／攝影

農民 農委會

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