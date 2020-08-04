全國首創！ 桃園8個長照機構設「AI樂齡智造健身房 」

台灣自107年邁入高齡社會，預估115年將進入超高齡社會，約每5人就有1位老人。為因應超高齡社會來臨，桃園市政府與國內業者合作，首創「桃園市AI樂齡智造健身房」，以智慧科技設施訓練長者的腦力運轉、肢體肌肉，延緩失智情形發生。

桃園市AI樂齡智造健身房中共有4種遊戲訓練，分別為「憶萬富翁」訓爛大腦活化、「SODA」訓練手眼協調、「SPO」訓練全身運動」、「天才巧拼地墊」訓練腳部肌肉，這4種遊戲以智慧科技輔助長者訓練身體及腦部，可預緩失能。

參與天才巧拼地墊遊戲開發的元智大學老人福祉科技研究中心研究助理教授白麗表示，天才巧拼地墊是針對運動及認知所開發出來的遊戲，裡頭除有打蟑螂關卡外還有記憶遊戲，不僅可以讓長者活動身體，還可以訓練記憶力。

白麗說，有鑒於失智症人數相當多，為替長者預防失智症，元智團隊用5年時間才開發出該款遊戲。

桃園市長鄭文燦表示，透過這些設備讓長者能減緩失智、多動頭腦、多動身體，才能讓老年生活更有尊嚴，也讓家屬更安心。

桃園市AI樂齡智造健身房目前共有8個示範據點，有八德旭登護理之家、平鎮佳醫護理之家、桃園敏盛護理之家、中壢新明社區長照機構、龜山陸光長照機構、龍潭天慈綜合長照機構、蘆竹錸工廠社區長照機構及大溪愛的備忘站。