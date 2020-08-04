桃捷美食圖文專書 邀旅人按「書」索驥品嘗延線美食

桃園捷運公司推出「玩味機捷線 Follow覓」美食圖文專書，邀請知名饕客「魚夫」操刀，藉由美食圖文作家魚夫之口，品嚐25家機捷沿線特色美食，透過細緻的插圖及富有歷史文化的文字，邀請旅人們按「書」索驥把機捷沿線吃透透。也與UDN讀書吧、讀墨、讀冊、凌網、大鐸等電子書網站合作，可免費以手機下載，或到桃園捷運官網線上閱讀，桃捷沿線21個車站也有實體書本供翻閱。

今天新書發表會上，桃捷公司營造傳統「辦桌」氛圍，邀請書中店家端出一道道美食，有精緻如藝術品的點水樓七彩小籠包、三味拉糕；中壢坐著做精緻日式料理的超新鮮黑鮪魚生魚片、米其林一星餐廳添好運的一口蛋塔、桃園喜來登酒店花水木日式餐廳的蒲燒平安魚飯、河馬水產超霸氣清蒸帝王蟹等。