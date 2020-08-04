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竹縣推互動式智慧照顧系統 延緩長者退化

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府在縣內10家日照中心、8家巷弄長照站及4家失智據點試辦推廣智慧化照顧互動式延緩老化系統，今天舉行成果發表會。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府在縣內10家日照中心、8家巷弄長照站及4家失智據點試辦推廣智慧化照顧互動式延緩老化系統，今天舉行成果發表會。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府2018年向經濟部工業局提案，設置智慧化照顧互動式延緩老化系統，可分析肌耐力、認知功能，獲經濟部核定補助，目前該系統已在縣內10家日照中心、8家巷弄長照站及4家失智據點試辦推廣，服務使用次數達23288人次，今天在關西鎮信馨關西日照中心舉辦成果發表會。

縣長楊文科表示，面臨高齡化及少子化社會，照顧人力日漸短缺，智慧化照顧是未來長照服務的趨勢，縣府將持續結合科技及長照，共同推動智慧化照顧，為縣內高齡者打造優質生活環境。

此系統由新竹縣政府向經濟部爭取經費，並獲得補助1400萬，由經濟部甄選鼎桓科技、信馨集團集資剩餘2600萬執行計畫，結合科技、大學教授、醫師、職能治療師、社工師、照顧服務員的意見，以設計各類簡單有趣的遊戲，並透過人體動作感應，將長者身影投影在大螢幕上，並選擇不同部位，讓部分肢障者也可使用，透過適度運動，延緩退化時間。

該系統也導入大數據分析，收集長者活動及健康資訊，可從長者歷次使用該系統遊戲結果，具體分析長者在肌耐力、認知功能的前後顯著差異，達成延緩長者老化、維持或增進長者認知及肢體功能的目標。

信馨團隊執行長黃謙銘表示，隨著長者年紀增長，如何讓長者活得更健康、快樂是努力的目標，而在正式推出商業推廣模式前，今年7月至12月將結合預防及延緩失能方案，持續在2家日照、6家巷弄長照站、2個失能據點，持續推廣智慧化照顧互動式延緩老化系統至少半年，回饋竹縣鄉親。

長照 老化

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