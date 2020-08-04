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留心住家積水容器藏身孑孓 桃市抓到最高罰1.5萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，發現部分積水容器孳生孑孓，蟲體肥大。記者張裕珍／攝影
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，發現部分積水容器孳生孑孓，蟲體肥大。記者張裕珍／攝影

桃園本土登革熱疫情挑戰持續，累計13例本土、6例境外移入個案，市府昨天公告將全市納為防疫範圍，若發現民眾未妥善清除清水容器與積水處，只要查獲孑孓就開罰，最高罰1萬5千元，衛生局也分享連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾至少每7天落實「巡倒清刷」。

桃園市去年僅1例本土登革熱案例，今年7月爆發本土登革熱案例，還陸續增至13例，又以鄰近桃園觀光夜市的桃園區長安里為疫情指標里，周邊的玉山、西湖里也有零星疫情，市府展開全市大消毒，並針對個案活動地點實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視衛教及社區設站抽血篩檢等，防治噴藥範圍也因疫情擴大。

市府衛生局疾病管制科長葉潔瑩說，連日來在長安里一帶動員巡查，陸續清除2030個積水容器，其中206個發現陽性孳生源，也就是恐有傳染疑慮的病媒蚊孑孓，尤其近來常有午後雷陣雨且颱風剛過，更應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，務必掌握「巡、倒、清、刷」口訣，由於孑孓一周左右就可能生成，提醒至少7天內清理1次。

「定期清除積水容器，避免成為孕育孑孓的溫床！」葉也說，連日來實地巡查，發現花盆下方的底盤最容易孳生孑孓，因民眾會替花盆澆水，但時常忽略下方底盤積水，建議直接將底盤拿掉，另住家旁也常見擺放輪胎，建議替輪胎打洞或在凹槽填土。

另外，民眾自家菜園也常在戶外擺放多個水桶集水，以利澆灌，防疫人員也建議，最好在水桶孔蓋處加上塑膠網覆蓋，以免孳生孑孓蚊蟲而不自知，造成當地疫情風險。

葉潔瑩也提到，長安里爆發本土登革熱疫情，因防疫需求逐戶巡查、消毒，發現不少民眾運用頂樓或陽台打造空中花園，也會擺放積水容器，趕緊逐一強制清除，她強調，這些地方防疫人員平時難以進出，提醒民眾自己要注意住家內積水處，「不要以為蚊子只會在外面孳生」，住家內也藏有風險。

市府衛生局指出，即日起至10月底如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰；市民除應主動清除孳生源外，也應配合衛生局及相關局處進行疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局人員連日來在疫情指標里桃園區長安里巡查，強調「花盆底盤、輪胎、菜園水桶」是孳生病媒蚊熱點，提醒民眾注意清理。圖／桃園市衛生局提供

疫情 衛生局 登革熱

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