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隨時學英文 竹科園區、動物園可用AR互動闖關

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府超前布署，即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號予全市國中、小學上網學習雙語課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府超前布署，即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號予全市國中、小學上網學習雙語課程。圖／新竹市政府提供

為配合邁向2030雙語國家，新竹市政府超前布署，即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號予全市國中、小學上網學習雙語課程，另在新竹市立動物園與竹科開放為期兩周的720度環景擴增實境「VR語學習體驗區」，讓學生隨時熟悉生活英語，讓整個城市都是「英語智慧學習村」。

東門國小五年二班學生吳伊涵說，她用這個APP邊玩邊學，讓同學間的英語能力越來越好。五年三班學生蘇劭融也說，可以一邊玩台灣的景點，又可以一方面學習英文，真的很開心。

「遊台灣學英語」APP新竹專屬實境(AR)系統由市府與經濟部工業局、Live ABC合作打造，於今天啟動，副市長沈慧虹指出，竹市要讓孩子有雙語能力，已投入4千多萬元聘請46名外籍教師，現在又引進民間力量，感謝經濟部工業局及Live ABC等廠商的資源，幫竹市打造AR雙語環境，讓孩子擁有一個新工具學英文。

新竹市教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市立動物園即日設置為期兩周的「VR英語學習體驗專區」，市府積極建置智慧城市「在地化」的英語學習情境，量身定做在地的英語教學與學習內容，讓地方文化與學校課程能充分融合。

學生現在只要到新竹立動物園、新竹科學園區等場域，都可以透過該APP進入雙語簡介、互動課程、生活會話、圖解單字及接受隨機派送的英語學習任務。學校戶外教學或親子出遊，都可以應用APP進行英語共學。

沈靜濤指出，希望以在地文化為內容，讓學生對家鄉有深入的瞭解及認同，更以竹市智慧城市科技優勢，創造智慧英語情境，實現跨學科學習、跨地域環境學習。

新竹市政府超前布署，即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號予全市國中、小學上網學習雙語課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府超前布署，即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號予全市國中、小學上網學習雙語課程。圖／新竹市政府提供

新竹 動物園

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