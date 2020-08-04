肌萎少女圓夢 與母親拍攝婚紗照留下回憶

罹患脊髓性肌肉萎縮症的萱萱，不被疾病打敗，認真求學今年國中畢業，她有個願望，想與母親拍攝婚紗照，新竹一家婚紗業者得知主動邀約，為萱萱圓夢，也留下難忘回憶。

萱萱在2歲時，確診罹患脊髓性肌肉萎縮症，肌肉也因逐漸軟弱無力，無法行走，需由母親林雅蘭隨時照料，林雅蘭靠著烘焙打工收入，獨自撫養。

林雅蘭表示，女兒在國小一年級時，因重病需反覆進出醫院，為讓女兒有方便的醫療資源環境，從基隆搬家到台北，租在一間6坪大的套房，為維持生計，她學習烘焙，製作香蕉蛋糕、手工餅乾等。

林雅蘭說，女兒個性堅強，進行任何醫療復健、訓練時，咬牙挺過，努力生活著，她們母女也像朋友般，經常打鬧在一起，生活過得很知足。

「無法改變疾病，就改變生活」林雅蘭表示，女兒雖然行動不便，但她要讓女兒與其他一般孩子一樣，能外出露營、環島等，不能因為女兒不能走，就限制行動。

萱萱一路求學，過程辛苦，卻相當認真，今年國中畢業將邁入高中，她說，對於未來的夢想，希望能當心理諮商師，能走入別人的心理，協助分憂、輔導，用自己的力量，助人走過低潮期。

林雅蘭表示，這次萱萱的婚紗禮服很夢幻、精緻，且拍攝每張照片都很美，讓萱萱一圓公主夢，很感謝京華婚紗幫助，記錄母女珍貴的時刻，也留下難忘的回憶。

新竹京華婚紗董事長特助劉凱希說，公司被萱萱的故事感動，邀請母女前來免費拍攝親子寫真，讓她們挑選喜歡的手工禮服，進行攝影。拍攝結束後，萱萱也向母親獻上最真情的告白，一句「我愛妳」，感動了現場工作人員。

劉凱希表示，每一次的拍照過程，公司員工主動提出願意不支薪，關心社會弱勢；不過公司照發薪水，感謝這一群有愛的攝影師、禮服秘書等同仁。