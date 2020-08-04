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苗栗縣108年度歲計賸餘13億元 仍負債400多億

中央社 / 苗栗縣4日電

苗栗縣議會今天召開第19屆第9、10次臨時會，審議108年度苗栗縣政府總決算，主計處報告時指出，去年歲入歲出賸餘約新台幣13億餘元，但整體債務仍高達489億5000餘萬元。

前苗栗縣長劉政鴻任內，債務急速攀升，引爆縣府財政危機，縣長徐耀昌接任後，104年8月起接受行政院財政控管機制，要求縣府各局處嚴守量入為出、開源節流計畫，自106年至今已連續3年出現歲計賸餘。

縣府主計處指出，108年度總決算歲入決算審定242億9705萬餘元，較預算增加1億8337萬餘元，歲出決算審定229億5547萬餘元，較預算減少9億2820萬餘元，審定歲入歲出賸餘13億4158萬餘元。

苗栗縣政府公共債務未償餘額已逐年減少，並依行政院核定償債計畫減債，1年以上公共債務及未滿1年公共債務未償餘額合計金額，已由104年度392億8637萬餘元，減少至108年度379億2509萬餘元，累積償還債務13億6127萬餘元，但加計未受債限管制之自償性債務110億2829萬餘元，整體債務仍高達489億5339萬餘元。

債務 苗栗縣 行政院

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