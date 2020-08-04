去年總決算審定賸餘13億餘元 徐耀昌：繼續開源節流

苗栗縣議會今天臨時會，苗栗縣審計室主任楊肇煌報告去年總決算審定數，賸餘13億4158萬餘元，分析原因主要是開源節流所致，此外，縣府依行政院核定償還計畫減債，公共債務未償餘額逐年降到379億餘元，利息支出減少到6.7億多元，惟仍逾債限比率，亟待精進償債速率。

縣長徐耀昌回應總決算審核報告，認為「比起歷年來決算都進步許多」，他說，縣府將持續開源節流，縣府團隊繼續朝「創新、求變、接地氣」的施政努力。

苗栗縣政府財政備受各界注目，楊肇煌今天到議會報告去年總決審核報告，指出歲入決算審定242億9705萬餘元，較預算增加1億8337萬餘元，主要是其他收入、罰款及賠償收入、財產收入等項增加；歲出決算審定229億5547萬餘元，較預算減少9億2820萬餘元，主要是按業務實際需要而減少支付或撙節支出，及補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

審定歲入歲出賸餘13億4158萬餘元，連同債務舉借92億9993萬餘元，合計106億4151萬餘元，經償還債務95億3095萬餘元後，尚有收支賸餘11億1056萬餘元。

楊肇煌表示，苗栗縣公共債務未償餘額已逐年減少，並依行政院核定償債計畫遂行減債，惟債限比率仍逾公共債務法規定，亟待精進償債速率，及借款利率亦待多方洽商爭取調降或洽更優惠金融機構貸款，以有效減輕債務付息支出。

縣府1年以上公共債務及未滿1年公共債務未償餘額，由2015年392億8637萬餘元，逐年減少至去年的379億2509萬餘元，累積償還債務13億6127萬餘元，公共債務未償餘額逐年減少，惟債限比率仍逾公共債務法規定，債務付息支出由2015年6億6400萬餘元，逐年增加至106年度之6億8396萬餘元，再緩降去年6億7432萬餘元。