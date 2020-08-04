安心旅遊住宿補助額度本周將用罄 苗栗將申請第2波經費

交通部觀光局7月起推出的「安心旅遊自由行住宿優惠活動」，每人每房補助1000元，7月間至苗栗遊玩申請安心旅遊住宿補助非常踴躍，短短1個月已經使用掉補助額度8成，預計這周就會全數用罄，縣府將再向交通部申請第2波經費；苗栗縣為爭取國旅商機，加碼推出多項好禮要讓遊客住宿拿好康，最大獎百萬元休旅車將送出2輛。

苗栗縣文化觀光局指出，隨疫情趨緩，觀光局鼓勵國人出遊，推出安心旅遊振興方案，自7月1日開始至10月31日止推出「安心旅遊自由行住宿優惠活動」，每人每房補助1000元，平假日都適用，苗栗縣獲補助經費額度為2000萬元，7月間各地遊客至苗栗遊玩申請安心旅遊住宿補助非常踴躍，迄今已逾8成，屆時如額度用罄，縣府可向交通部觀光局申請第2波經費補助，歡迎全國民眾攜家帶眷來苗栗玩。

文觀局觀光休閒科指出，為鼓勵國人至苗栗旅遊，縣府推出「苗栗限定版」電子旅遊套票，整合食、宿、遊、購、行等觀光資源，透過虛擬電子票券的方式，遊客只需使用手機掃描QRcode 就可輕鬆暢遊苗栗；電子旅遊套票主打三義及南庄雙慢城精選主題，包含「舊山線鐵道自行車」乘車體驗、「月台茶棧」的客家擂茶與麻糬體驗、「鴨箱寶」木雕彩繪、「蘇維拉莊園」套票、「三義及南庄商圈」通用消費券等。另外，飛牛牧場、金良興、巧克力雲莊等熱門景點亦都囊括在電子套票內，期盼打造體驗最豐富、種類最多元、使用最便利、價格最實惠的旅遊方式，更多深度體驗遊程請至中台灣好玩卡官網鎖定「苗栗限定版」產品。