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大型徵才8月5日頭份國小登場 1000職缺薪資上看60K

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署青年系列徵才活動，8月5日上午10點至下午3點在苗栗縣頭份國小活動中心登場。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署青年系列徵才活動，8月5日上午10點至下午3點在苗栗縣頭份國小活動中心登場。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署青年系列徵才活動，8月5日上午10點至下午3點在苗栗縣頭份國小活動中心（苗栗縣頭份市中正路219號）登場，30家廠商參加，釋出1000個工作機會，多家廠商薪資上看60K，桃竹苗分署請求職民眾把握機會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，新冠肺炎疫情因台灣控制得宜，下半年廠商積極拚產能，人才需求激增，徵才活動廠商，包括封裝測試大廠超豐電子、京元電子、矽品精密，半導體業力晶積成，3C產品製造大廠錼創科技、艾格生科技，智邦科技、佳邦科技、信邦電子、億光電子、鼎元光電，傳統製造業大廠台灣東陶、永豐餘紙業、大華金屬，餐飲業王品集團、海底撈火鍋，服務業全家便利商店、萊爾富超商、遠雄保全，及長照機構初衷居家長照機構。

活動採求職無紙化服務，民眾可在活動前，先至「台灣就業通」加入會員，或攜帶身分證件直接到活動現場，由服務人員協助登入，讓求職便利又環保。

桃竹苗分署指出，勞動部鼓勵年滿15歲至29歲的108學年度應屆畢業新鮮人，到符合特定製程及特殊時程就業，推出「特定行業就業獎勵」，經公立就業服務機構推介至符合青年缺工獎勵資格的廠商職缺就業，上工加保滿30天，即可請領每月5000至7000元缺工就業獎勵津貼，最長18個月，詳情可至「台灣就業通網站」計畫專區查詢，或至徵才活動現場洽詢服務人員，並線上登錄參加。

更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署網站（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，也可撥打免付費專線0800-777-888洽詢。

徵才活動 求職 勞動部

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